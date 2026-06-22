「龚烨」张景淳力撑姜涛唱《李香兰》挨轰 不甘被寸「黐金糠」反击：会得到乜实际利益

姜涛一连3场的《“LAVA”LIVE TOUR 2026 - MACAU》世界巡回演唱会在经历了香港首站、伦敦、加拿大、美国等多个欧美站点后，日前在澳门完成了压轴最终站，为整个世界巡回演唱会划上了完美句号。

姜涛演绎《李香兰》掀起风波

姜涛今次的演唱会为「姜糖」们带来不少惊喜，在澳门站曾演绎多首金曲向前辈致敬，包括有《Because of you》和《李香兰》等等。张学友的经典歌曲《李香兰》难度公认是「魔王级」，今次姜涛的演绎获不少人赞好，但同时亦有网民批评他的唱功。参加《新秀歌唱大赛温哥华选拔赛》而入行的张景淳，以前辈身份点评姜涛的表现，却意外成为网上热话。

相关阅读：姜涛澳门演唱会丨邀炎明熹做嘉宾限制近距离接触？ 姜涛 : 唱过翻寻味 爆Gigi写道歉信

姜涛挑战演绎歌神张学友《李香兰》

姜涛在第二场澳门演唱会挑战演绎歌神张学友的《李香兰》，姜涛曾说：「由细到大都听爸爸唱，其实佢唱唔到嘅但都好钟意听呢首，我第一印象系… 有冇睇周星驰？」姜涛表示一直想唱这首歌，希望不认识此歌的观众可以透过这次演唱会认识《李香兰》。结果姜涛顺利过关，不少人留言赞好，连TVB小生张景淳亦表示：「几好听」，想不到竟然掀起一场风波。

有人留言寸近年因「龚烨」一角入屋的张景淳，表示：「因为冇得做《爱回家》，先去痴埋人哋𠮶边？」张景淳随即回复：「呢个留言系无乜脑的。不过你牵扯到爱回家心眼咁坏，覆你。我系TVB艺人，痴（黐）乜？会得到乜实际利益，你话返我知？threads自动畀我睇，听到第一句，最后无飞片听晒，呢首歌唔系容易唱得好或有感觉。而surprise我喺姜涛平时唱歌并无呢种感觉，呢次有而且今时今日令一个唔系 fans嘅人睇晒几分钟片系一定有啲嘢值得。我纯粹简单三个字表达，你哋都要阴谋论咁多？心眼何坏。」

张景淳续说：「如果系呢首歌，我自己从90年代已喜欢而从前试过唱，自己不满意从未试过攞嚟演出。呢首用气要稳定，重点喺呐喊同时要拥抱纳闷嘅情绪。如果单单hit到啲note但做唔到情绪就会单纯变成「卖弄歌艺感」会很重。呢个系好多人唱学友歌很多时会变成嘅结果。另外呢首慢吐出歌词，但首歌咁长而按耐得住整首要感情唔断，因此唱呢首歌好难令听嘅人听到最后唔闷。有啲歌唱中晒音而情绪分低啲都可以，但呢首唔得。刚好就有唱出𠮶种纳闷情绪同连贯感觉。」

相关阅读：姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元

张景淳回复引来不少网民留言

张景淳的回复引来不少网民留言：「我现场听真系俾佢感动到。」、「完全冇谂过姜涛会唱呢首歌啊。」、「未必唱功及原唱，但声音辩色度独一无二，但你会记得系佢。」、「作为街客，阿姜唔需要和神级前辈比较，佢只需要用返自己方式唱歌就可以…我觉得姜比较以前唱慢歌，咬字和情感表达有进步，至少我听得舒服。」、「不知不觉. 整首听完。」、「有一说一，好好听绝对唔系，都有不少缺点改善，音准咬字等等。但以现场计嘅，的确好过以前，起码算得上一个有完整性嘅演唱。」、「其实系咪得学友是有权讲佢得唔得。」、「呢只系神曲，好难唱，姜好勇敢，预咗有人会唔钟意，但佢照拣呢只唱证明佢对自己好有信心。好开心见到对自己有信心嘅姜。」

亦有人说：「咁佢都系讲自己嘅真实睇法，更加证明姜唱得好，连对家嘅艺人都赞。」、「张生纯粹有感而发，好真，多谢佢赞姜涛。」、「佢留言好大方㖞，赞下人都唔得。」、「其实我觉得唔需要理对方系咩身分，人哋赞赏阿姜，单纯欣赏角度，回应一句～多谢就可以了」。

相关阅读：罗志祥香港演唱会2026｜姜涛做嘉宾与偶像同台斗舞 遭小猪突袭锡锡吓到僵硬反应曝光