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詹天文麦花臣处女骚倒数一个月边备试边彩排 牺牲休息只为惊喜演出

影视圈
更新时间：15:45 2026-06-22 HKT
发布时间：15:45 2026-06-22 HKT

詹天文（Windy）早前公布了将于7月11日（星期六）在麦花臣场馆迎来首个个人演唱会《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，仍在上学的Windy既要预备期末考试表演，又要备战剩下不足一个月便要举行的首个个唱，于是她宁愿牺牲休息时间，重新整理工作时间表，每天固定和制作团队沟通个唱进度，务求带给大家一个充满惊喜演出。Windy个唱票价分别为$1280（VIP）、$880 和 $580 三种，VIP门票粉丝福利包括观看彩排、1对1合照及现场签名一个，现已于Cityline公开发售。

詹天文以最佳状态演绎战衣

Windy今次特别找了营养师和体能教练加入团队，务求以最靓的身型穿着今次个唱战衣，以及有最好的体能应对超过两小时的演出，单是这份认真态度，绝对值得大家支持。为配合今次演唱会，Windy的最新单曲《无疾而终》也将推出限量200只的彩胶、每只彩胶均附有独立编码，极具收藏价值。

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