一个部门的诞生｜麦天枢唔想失礼杜Sir、韦家辉 金像编剧妙用足球阵式拍处男作｜名人杂志

原来，排名真的分先后。麦天枢师承杜琪峰、韦家辉，是银河映像创作班底。虽说他是金像奖「最佳编剧」得主（《树大招风》、《神探大战》），惟电影编剧一栏，其名字就是排在最后；他形容︰「我称之为『行运医生医病尾』，但是否代表是个好医生？」事实上，近年麦天枢参与编剧的电影，例如票房高收的《明日战记》、《焚城》；上画中的《火遮眼》，原创意念皆不是他，「我是在项目后段才加入。」最近麦天枢捞埋导演呢瓣，入行近 20 年，迎来第一出自编自导《一个部门的诞生》，小本经营，黑色幽默题材，新人演员占大多数，一个字头能否诞生，就睇呢铺。撰文：李志宏、摄影：谭志光

《一个部门的诞生》源自「剧本孵化计划」

《一个部门的诞生》（下称《部门》）源自香港电影发展基金「剧本孵化计划」，麦天枢是编剧出身，「唔参加就对唔住自己啦！」最终获奖，「这是征文比赛，写得好就得，故无市场考虑。」后来在该片监制、相识多年的刘浩良协助下，向寰宇推销，制作费仅 500 多万元，「如果 Herman （邱礼涛）拿着这个数去拍，一定拍得好。」此刻，麦天枢开始要面对市场。

麦天枢初次自编自导的黑色幽默电影《一个部门的诞生》，故事走向令人难以想像。

麦天枢自嘲行运医生医病尾

过往多部上映的成功作品，麦天枢直认︰「我不是 original idea 就参与其中，而是在项目后段才加入，负责整合。」他形容这种经历像「行运医生医病尾」——刚好在最后阶段接手并完成剧本，不代表能力高于前人，「只可以说是好彩。」同时令他理解为两种创作模式︰过去以编剧身份参与他人项目时，围绕导演或监制的口味而展开，揣摩对方喜好；首次自编自导《部门》就是为自己创作，「我究竟喜欢甚么？」逼使他审视个人品味，他狂迷薛尼卢密、昆顿塔伦天奴、高安兄弟等导演，就透过「临摹」与「改造」，建立创作安全网。

《一个部门的诞生》玩足球阵式，白只、戴玉麒是前线，戏份重；中场则是廖子妤、邓月平等辅助。

致敬《一个字头的诞生》

在荒谬年代，拍黑色幽默题材，嬉笑怒骂，啱数。《部门》片名是向杜琪峰监制、韦家辉执导的《一个字头的诞生》致敬，「其实最初想用《跳掣》，直接又有力，概括人物情绪失控状态。」英文名为 Dog Day Evening ，灵感取自经典的《黄金万两》（ Dog Day Afternoon ），《部门》也以此为结构，一名被生活逼入绝境的男子铤而走险，演变成挟持人质，与警对峙；另外《电视台风云》（ Network ）、《十二怒汉》（ 12 Angry Men ）启发他处理角色之间的观点碰撞，不集中于单一人物，而是人人有背景有立场。

麦天枢《一个部门的诞生》故事讲述僵化制度下，苛政猛于虎。

麦天枢唔敢问杜 Sir 意见

作为银河映像创作班底，麦天枢第一次开戏，都有问韦家辉意见，「韦生是极强『文字人』，他的剧本叙事吸引，有追看性！韦生好好人，永远说你的剧本好好，他不太想影响我，不希望以他的角度扰乱我的思维。当然他有俾意见，都不会好具体。」麦天枢却不敢问杜琪峰意见，忆起对方阅读剧本的方式，「他 5 分钟睇一页，睇得好仔细。」甚至在拍摄现场才第一次接触当天剧本，根据文本即时调度，转化成影像。「久而久之，对住杜生就好有压力！我只是小员工，对住创造历史的人物，真心战战兢兢，不敢问意见。」他承认《部门》整个制作过程承受高压，「做过一次，就了解到自己几咁不足……请杜生、韦生来看时，希望不要太失礼啦！」

麦天枢自言在杜琪峰面前大压力。图为《树大招风》赢得台湾金马奖「最佳原著剧本」，麦天枢与台前幕后合照。

初执导演筒的麦天枢有问韦家辉意见，但他形容对方「俾意见不会好具体」。图为韦家辉、麦天枢同凭《神探大战》夺香港电影金像奖、评论学会大奖「最佳编剧」。

麦天枢游说白只遭泼冷水

谈到揾演员 casting ，麦天枢说：「白只（不称职的客户服务部职员）是 first choice ，我需要他的 input 。他知我新，提醒我不要想得太美好，结果可能未如理想。我也只能答应他，尽我所有力气去拍好这出戏。」至于核心角色「德仔」是一名年轻的电影人，他的突然「跳掣」令事情一发不可收拾，「当初谂过揾谢君豪演！抱着任何演员都试吓的心态，毫无想法，真的这样做的话，就非常浪费时间。」

白只曾向麦天枢作出温馨提示。

麦天枢投射戴玉麒所演角色

「德仔」最终由新鲜人戴玉麒扮演，「找年轻演员才是最好选择，他第一次孭重飞，全程投入， OT 不会有怨言；我又新（指执导方面），大家兄弟班拍住上！」入行多年的麦天枢把对家人的愧疚，投射在「德仔」身上——他用「任性」来形容追逐电影梦的过程，望透过此角色把难以开口的情感呈现出来，「也希望电影人背后辛酸被看见。」

麦天枢把工作经历投射戴玉麒所演角色身上。

麦天枢 433 阵式拍群戏

《部门》片中群戏多，麦天枢灵机一触：「用足球排阵整理角色配置—— 10 个角色对应足球 433 阵式。」白只、麦沛东、戴玉麒是前线，戏份重；中场则是廖子妤、邓月平、伍咏诗等，「对我和演员们来说，球在脚时，要全神贯注；球不在脚时，都要准备好，下一秒可能就是属于你。」

拍《一个部门的诞生》时，廖子妤还没赢金像奖影后殊荣。

95% 命运使然

2000 年中，麦天枢投身电影界。银河映像的《树大招风》于 2017 年赢得金像奖「最佳编剧」，他是 3 位编剧之一，名字排在最后。该片制作周期长，有编剧因为生计而离开转行，麦天枢因缘际会而加入执手尾。因此，他反复提到「命运」二字，「入到银河映像， 95% 是上天安排。」在不同条件交错下，被推到某个位置，「机会来到，就尽力做好自己那部分。」麦天枢坦言得奖后，外界对其期望提高，开价都会高一点。但他又自我质疑，「是否对得住这个新位置？」压力反影响创作状态，「成日觉得自己写得差……然后又想，我攞多 10 个奖，对杜生、韦生等来说也不是怎样的一回事。我提醒自己保持平常心，不被定义。」

上映中的动作片《火遮眼》，许学文是主要编剧，麦天枢为副手，首创5人死斗戏码。

灾难片《焚城》票房大收，麦天枢担任主要编剧，他表示编剧的职责是为监制、导演服务，写别人要的故事。

新导演的机会

麦天枢受父母影响，自细热爱写作，读李白、杜甫、曹雪芹，「好似几只字，就可以带到一个世界出来。」他父亲是教书的，让他赴英国见识世界、读哲学，「哲学不是提供答案，而是给你 challenge 。」这种思考模式影响其创作及对世界的理解。「读哲学，某程度上是缺乏方向……既然喜欢文字，就想从事写作相关工作。」毕业后回港，他向各大报馆求职，后报考演艺学院编剧课程。

《树大招风》是香港电影金像奖大赢家，夺5大奖，麦天枢与台前幕后出席庆功宴。

《明日战记》香港收8千几万，开启高票房时代，麦天枢协助师兄刘浩良编剧。

韦家辉是《神探大战》的主要编剧，麦天枢继续排名第二。

麦天枢个字有段故

其名字「天枢」是一颗亮星，惟父母给予高度自由，即使投身不稳定的电影行业，「他们偶尔会问我够唔够钱使！」目前正值电影市道寒冬，在市场收缩下，麦天枢却依然保持乐观：「『寒冬』可能是转变前奏，我才有机会做导演。」