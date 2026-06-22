《飞常日志II》家族回归 马明自嘲变「打杂」 洪永城延续「暖男」形象 改变高海宁恋爱观丨名人杂志

马国明、高海宁与洪永城组成的「飞常日志家族」再度聚首，以机场中不同角色、带观众深入了解机场管理及系统运作，分享在机场见到的不同画面，今次更会带更多位新人与大家见面，令家族越来越壮大。而高海宁与洪永城的感情线更随着新一辑而升温，高海宁笑言受拍档影响，现在更追求有「大人感」、令她心安的恋爱关系。 文：李文伟 图：谭志光

洪永城、高海宁、马国明「飞常日志家族」今次再度聚首，默契十足且感觉更亲切。

《飞常日志II》再次在机场全实景拍摄下，带领观众深入机场管理及运作。

《飞常日志II》早前举行热闹宣传活动，众演员齐以剧中造型亮相。

马国明在剧集《飞常日志II》中升任机场「客运大楼及旅客体验总经理」、与饰演「机场客运服务经理」的高海宁、「机场保安总保安主任」的洪永城以及「飞行区值班经理」的徐荣联手，再次在机场全实景拍摄下，带领观众深入机场管理及运作。高海宁开心再与《飞常日志II》大家庭团聚，拍第一辑时已觉得很温馨；洪永城指身在机场有家的感觉，「除了演员、幕后团队外，由餐厅员工到工作人员都是熟悉面孔！」马国明亦觉得有了家的感觉，一切过程都熟悉和轻松，高海宁笑言：「机场的员工都很习惯我们在这里出现，亲切地和我打招呼，问是拍摄还是准备旅行？好像我们都成为机场的真正一分子！」

由「机场过客」变「住客」

高海宁指上辑拍摄后发现香港机场的美，今次感受亦随之加深，「拍完才知道香港机场很靓，平时坐飞机没时间在机场逗留，今次长时间身在机场两、三个月，每日由早到晚，这里（香港国际飞行学院）靓到不得了，每次拍完都会影日落，好多以前没留意到的设施。」洪永城笑言以前是过客，现在感觉似「住客」，马国明则笑言：「我和洪永城试过在停机坪拍摄，拍到收工刚好看到日出，原来停机坪看到这个风景真的很靓！不是人人都有机会，这是我们演员的福利！」

马国明难忘在停机坪睇日出的经历。

马国明自嘲今次角色似「打杂」，要处理大大小小的事务。

洪永城延续「暖男」形象，相 信剧集出街后会令他「行情」激升。

马国明升任机场「客运大楼及旅客体验总经理」、与饰演「机场客运服务经理」的高海宁、「机场保安总保安主任」的洪永城以及「飞行区值班经理」的徐荣联手。

洪永城生女后更「暖」

谈到升呢「机场一哥」，马国明笑言将中央控管中心交棒给周嘉洛，自己则在机场各处处理大小事件，「升了三级但咩都要做，好听是高层，其实是打杂，哈哈！」高海宁的角色则与上辑一样，处理旅客各种需要，更被调派到上海机场训练新人，并与新人钟柔美有对手戏，有传承的感觉，又指在机场遇到的突发情况比想像中多，「记得上辑遇上台风，我要由上海回来香港拍摄，今次同样要由上海回港拍、再转机利物浦拍摄节目，我便联络机管局的同事查询，她即时帮我处理到，让我真正认识到遇上台风或恶劣的天气情况下，机场是如何快速地应变！」至于洪永城在剧中统领据闻多达6000多人的保安部门，是机场最大部门之一：「不过今次最主要工作是指导张驰豪为主，他是新入职同事，本身是歌手，转换跑道找到人生新路向，故事都想带出不同界别的人，都有机会在机场找到合适的角色。」

高海宁开心再与《飞常日志II》大家庭团聚，拍第一辑时已觉得很温馨。

高海宁自认恋爱观大转变，更追求心安的恋爱关系。

三人分享拍摄《飞常日志II》趣事。

高海宁自认被洪永城的角色 影响到自己的恋爱观。

此外，高海宁今次延续与洪永城的感情关系，她大赞对方的暖男形象非常吸引，「上辑我已非常喜欢与他的感情线，以前拍很多剧集，感情线都是充满高低起伏、快乐、哀伤，但现实中成年人的爱情，反而给我感觉越来越平淡，有种持续性和温暖感觉，默默付出很多、将爱人照顾得无微不至，今次的洪永城就有这种感觉！剧中有一段时间我到上海工作，两个人发展成远距离的关系，但他帮我准备了很多，那一场戏我印象深刻，以不同角度拍了几TAKE，每一TAKE都令我眼湿湿。」她又笑指洪永城结婚生女后，饰演暖男更有功力，更自言有种被对方当成女儿照顾的感觉；洪永城则赞她演技好、交到戏，是很好的对手。

马国明凑猫练父爱

此外，洪永城笑言面对高海宁时，要收起平日诙谐爱笑的一面，展现出正经和威严，马国明闻言即取笑指，「当他投入展现威严时，会由单眼皮变双眼皮，特别靓仔！」高海宁则指今次感情戏改变了她对爱情的追求，「以前与男生会追求心动的感觉，现在觉得心安的感觉都几好！」问这种令人心安的感觉，是否婚后培养出来？洪永城自夸感情丰富：「可能这种感情本身就在湖底未爆发出来，结婚后就爆发了！」马国明则认为是对方生女后才有改变，被问是否已婚男士的共鸣？马国明笑言：「绝对是，我完全明白他的想法，哈哈！（咁你爆发未？）我未，因为未生小朋友！我还在湖底未爆发。」此外，马国明又笑言剧集播出后，洪永城的「行情」会急升，问太太梁诺妍有改观吗？洪永城笑言太太觉得他演得很好，「佢话我可以咁暖，咁回家做个暖男老公啦！最好做晒所有事最体贴，现在每日接送囡囡，已成为生活一部分。」马国明则笑言虽然不用凑女，但凑猫已非常有感觉：「通常猫猫会5点多叫我起身准备早餐，这时候老婆（汤洛雯）会扮听不到，哈哈！」

