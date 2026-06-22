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杨思琦父亲节晒温馨影片女儿神隐 细仔送礼竟藏「见多几面」寓意？ 再惹「虚拟老公」揣测

影视圈
更新时间：16:30 2026-06-22 HKT
发布时间：16:30 2026-06-22 HKT

杨思琦曾因李泳豪分手时曾被指「贪钱」及「拜金」，随即引来男方全家连环砲轰，令她瞬间成为众矢之的，直到近期前度李泳豪与哥哥李泳汉爆发严重家庭内讧和争产风波，令当年分手内幕再次浮面，杨思琦一度获网民平反，但其后再爆出杨思琦在TVB拍剧时期被欺凌的细节，随即引发网络热议，令外界再度关注她的状况。

杨思琦父亲节晒母子互动片

昨日6月21日是父亲节，杨思琦在社交平台分享了一段与儿子温馨互动的影片，反而未见女儿的身影。杨思琦坐在七人车的司机位上，兴奋地说：「祝所有父亲母亲节快乐。」搞到儿子一脸困惑。杨思琦在片中由始至终未有公开老公的真身，而且更大玩「飘移」镜头，睇到网民头晕晕，更有网民再度提及「虚拟老公」的说法。

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杨思琦儿子制作拉面寓意见多几面

杨思琦在社交平台贴上短片并说：「仔仔偷偷整礼物送爸爸，打开一刻真系暖入心。今日记录仔仔为爸爸准备嘅父亲节手作礼，没有华丽包装，却满满都是童真的爱。所有为家庭劳碌、默默付出的爸爸，父亲节快乐，愿你们多放松一点，多感受身边嘅温柔。」杨思琦儿子亲手制作的「拉面大餐」超逼真，上面有鸣门卷、冬菇、半熟蛋等丰富配料，旁边还附有寿司、饺子等小食，手工精致，充满心思，杨思琦儿子一脸骄傲地展示自己的作品，更表示：「呢个系我亲手做㗎！」杨思琦在旁竟然说：「呢个系有寓意，系见多几面。」有网民留言：「个老窦系边个？？」、「唔出样，连声都未听过，呢啲咩成年人？」、「虚拟爸爸」、「孩子其实有没有见过自己的父亲，佩服你身兼父职。」

杨思琦在2019年自爆在外国注册结婚

杨思琦在2019年自爆在外国注册结婚，但老公身分多年来从未公开，网上甚至流传「虚拟老公」一说，杨思琦坦言为避免影响老公的工作与日常生活而坚决保护其私隐，她曾笑称可以先称呼他为「思琦爱人」，杨思琦更说过：「顺其自然，见到就会见到。有人话我冇老公，其实佢长居内地，我哋各有空间。」她透露与老公财政独立，但对方亦有分担家庭开支，「老公有分担，都唔驶同大家讲，我系独立、自信、可爱女性。」她表示，老公是圈外人，希望保持低调让对方过轻松生活，「睇下纪录可以保持几耐，我有伴侣已经好开心。大家唔需要好奇，我系叫思琦！」并坦言自己不需要物质享受，认为家庭与伴侣就是最大的依靠，他对大女儿视如己出，女儿也直接称呼他为「爸爸」。

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