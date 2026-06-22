钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈

昨日6月21日是父亲节，不少艺人都在IG分享家庭照诉心声，又或者举家外出食饭庆祝一番，汤盈盈晚上贴出与两个女儿钱凯晴（Alyssa）和钱凯琪（Kassidy）为爸爸钱嘉乐庆祝父亲节的相片。

久违了的钱凯晴外貌变得更有少女味

今年已经13岁的钱凯晴近年减少在社交平台现身，久违了的钱凯晴外貌变得更有少女味，身形亦明显比妈咪高䠷，她留著一头深色长发，发尾染上了独特的绿色，并将头发束在脑后。钱凯晴的脸型略圆，眉清目秀，鼻梁高挺，散发著一种文静、甜美的气质，整体感觉与妈妈汤盈盈有几分相似。

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旋风式长大的钱凯晴少女味飙升

影片中可见，汤盈盈全家食铁板烧庆祝，钱嘉乐先与钱凯晴合照，看到钱凯晴一脸怕丑的依偎在爸爸的胸口，感觉相当温馨，旋风式长大的钱凯晴少女味飙升了不少，背景更贴有「BEST DAD EVER」（史上最好的爸爸）的字样，其后钱嘉乐再与一对女儿合照，脸上流露一脸慈父相，画面非常有爱。不少网民大赞他们是圈中的模范家庭，还有人赞「两位小公主很漂亮」、「嘉乐、盈盈~父慈女孝！」、「大女高咗好多，两个女都似足嘉乐呀。」

钱嘉乐对两个女如珠如宝

钱嘉乐与汤盈盈2012年结婚，婚后育有钱凯晴和钱凯琪两女，钱嘉乐对两个女如珠如宝，对于女儿的将来，钱嘉乐曾说：「我尽量最好嘅嘢畀佢哋，但最重要系佢哋嘅兴趣系乜嘢，我唔一定要佢哋入呢一行，我唔会教佢哋打功夫，我哋几十年都咁辛苦。但如果佢哋有兴趣，我都唔会阻止，尽量畀最好嘅嘢，好靠佢哋自己。 我阿妈当年都系咁样做，我成日同老窦讲话多谢你，虽然你冇李嘉诚畀咁多钱我，你畀咗我非常好嘅身体，等我喺洪家班可以挨得到，你嘅脑想挨但身体挨唔到都要弃权。」

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