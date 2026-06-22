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摄影师何宝荣逝世 王家卫曾以其名字化身《春光乍泄》张国荣经典角色 太太梁曼仪背景惊人

影视圈
更新时间：11:35 2026-06-22 HKT
发布时间：11:35 2026-06-22 HKT

王家卫电影团队其中一位摄影师何宝荣昨日（21日）离世，何宝荣的友人在社交平台公告其逝世消息：「好朋友摄影师何宝荣于今日6月21日下午，在太太曼仪和家人陪伴下，安祥离世。祝愿宝荣离苦得乐，早登极乐，一路走好。」

何宝荣是导演王家卫团队核心成员之一

何宝荣是导演王家卫电影团队的核心成员之一，影迷对「何宝荣」最深刻的印象，莫过于王家卫在1997年执导经典电影《春光乍泄》时，直接使用了当时在剧组担任摄影助理的「何宝荣」「黎耀辉」两人的真实姓名，作为张国荣和梁朝伟所饰演的主角名字

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《春光乍泄》「何宝荣」由张国荣饰演

何宝荣由《重庆森林》开始跟随王家卫的团队任摄影助理，1997年《春光乍泄》开拍时，何宝荣同样进入到剧组，跟著摄影大师杜可风学习，其后在《花样年华》及《2046》，何宝荣有份参与其中，他更因工作关系，认识了当制作的太太曼仪，随后便到内地发展，主要拍网剧和电影，当年大热的《血战铜锣湾》系列便有份参与。当年王家卫在拍摄《春光乍泄》，就特别用了两位摄影助理的名字，当作戏里主角张国荣及梁朝伟的名字，其中「何宝荣」就是由哥哥张国荣所饰演的，哥哥张国荣更曾走向他身边说了句︰「何宝荣，你好难演呀！」虽然角色与真人无关，但当时何宝荣都觉得好好笑。

何宝荣太梁曼仪是资深电影幕后

何宝荣曾在访问上回顾当年拍摄的点滴，原来起初根本不知道自己的名字被拿去用，直到走进拍片片场，听到有人大喊他的名字，于是便下意识地回应，结果才发现不是在叫他。而他当时也有去问王家卫为何要使用这个名字，得到的回应却是「你个名字好用啰！」何宝荣的太太梁曼仪在幕后非常资深，曾参与过《纵横四海》、《烈火战车》、《喜马拉亚星》等多部大片的幕后制作，她更曾在《超级学校霸王》饰演主角「小慧」刘小慧的闺密「CR3」，有指当时王晶导演安排身为制片的梁曼仪亲自客串这个略带喜感、反差极大的闺密角色。

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