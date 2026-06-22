Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

摄影师何宝荣逝世 王家卫曾以其名字化身《春光乍泄》张国荣一角 有猛料老婆 姐夫为李国麟

影视圈
更新时间：18:57 2026-06-22 HKT
发布时间：18:57 2026-06-22 HKT

王家卫电影团队其中一位摄影师何宝荣昨日（21日）离世，何宝荣的友人在社交平台公告其逝世消息：「好朋友摄影师何宝荣于今日6月21日下午，在太太曼仪和家人陪伴下，安祥离世。祝愿宝荣离苦得乐，早登极乐，一路走好。」金牌绿叶李国麟是何宝荣的姐夫，李国麟与女儿李沅沅分别发文送别：「我们一家人会永远记得你的笑声，好好安息！」

何宝荣是导演王家卫团队核心成员之一

何宝荣是导演王家卫电影团队的核心成员之一，影迷对「何宝荣」最深刻的印象，莫过于王家卫在1997年执导经典电影《春光乍泄》时，直接使用了当时在剧组担任摄影助理的「何宝荣」「黎耀辉」两人的真实姓名，作为张国荣和梁朝伟所饰演的主角名字。何宝荣的太太梁曼仪在幕后非常资深，曾在《超级学校霸王》饰演主角「小慧」刘小慧的闺密「CR3」。

相关阅读：梁朝伟爆食梨拍40 take唔开心：不了解王家卫要求 刘嘉玲曾NG抹地xx次 回顾名导折磨巨星事迹

何宝荣太梁曼仪是资深电影幕后

何宝荣曾在访问上回顾当年拍摄的点滴，原来起初根本不知道自己的名字被拿去用，直到走进拍片片场，听到有人大喊他的名字，于是便下意识地回应，结果才发现不是在叫他。而他当时也有去问王家卫为何要使用这个名字，得到的回应却是「你个名字好用啰！」何宝荣的太太梁曼仪在幕后非常资深，曾参与过《纵横四海》、《烈火战车》、《喜马拉亚星》等多部大片的幕后制作，她更曾在《超级学校霸王》饰演主角「小慧」刘小慧的闺密「CR3」，有指当时王晶导演安排身为制片的梁曼仪亲自客串这个略带喜感、反差极大的闺密角色。

金牌绿叶李国麟是何宝荣的姐夫

金牌绿叶李国麟的女儿李沅沅今日在社交平台发文，原来两家人关系密切，李沅沅说：「我的舅舅，电影摄影师何宝荣，在我妈妈和其他亲人的陪同下睡著了，永远都不会再有痛苦了。遗憾我和爸爸在外地工作赶不回去。很多人以为我入行的原因只因为我爸爸是演员，不知道其实也有我舅舅的原因。可惜我们还没有一起合作的机会。没关系！哪天再重聚，等我把演技磨练好了，我们到时候再拍！舅舅，好好休息，下次见！ #王家卫电影摄影师何宝荣。」李国麟亦有发文：「昨天我的小舅子，电影摄影师何宝荣，在我太太和家人的陪同下安祥离世。感谢你对香港电影的贡献，最重要的是感谢你对我太太和女儿的照顾和爱。我们一家人会永远记得你的笑声，好好安息！」

《春光乍泄》「何宝荣」由张国荣饰演

何宝荣由《重庆森林》开始跟随王家卫的团队任摄影助理，1997年《春光乍泄》开拍时，何宝荣同样进入到剧组，跟著摄影大师杜可风学习，其后在《花样年华》及《2046》，何宝荣有份参与其中，他更因工作关系，认识了当制作的太太曼仪，随后便到内地发展，主要拍网剧和电影，当年大热的《血战铜锣湾》系列便有份参与。当年王家卫在拍摄《春光乍泄》，就特别用了两位摄影助理的名字，当作戏里主角张国荣及梁朝伟的名字，其中「何宝荣」就是由哥哥张国荣所饰演的，哥哥张国荣更曾走向他身边说了句︰「何宝荣，你好难演呀！」虽然角色与真人无关，但当时何宝荣都觉得好好笑。

相关阅读：天后自爆曾遭「绑架」！获邀到外地拍戏因一事逃离失败 险被没收护照：被抓在那里三年

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
01:12
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
8小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
9小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
5小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
7小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
10小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
12小时前