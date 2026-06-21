《造星 VI》季军范卓贤时隔2年再出新歌 自爆驻场辛酸史：俾人喷烟都几唔舒服丨独家

26岁《全民造星VI》季军范卓贤（Jacky）原来参赛前已做过独立歌手，2024年曾推出出道作《Crush On U》。今年他终于再有机会出新歌，而且一出更半年出了三首之多，成功再实践歌手路，不过这条路确实不易行，访问时他更自爆参赛前的驻场辛酸史！文：娱乐组、摄影 : 林宾尼

Jacky最大挑战是维持生计

Jacky直言未参加比赛前，做歌手最大挑战是维持生计：「一边用音乐揾钱，一边用音乐烧钱，条线好难攞。」读音乐出身的他以往全靠碌友情卡，揾旧同学帮手，「讲心唔讲金」悭下不少成本。原来Jacky 参加《造星VI》全因朋友一句话：「佢话玩《造星》会令你之后条路易行好多，你一定要参加！」他坦言当初犹豫参赛是因为自己早已入行，怕被指责「争位」，但最终凭这句话决心「去马」！Jacky自认是个「超级大喊包」：「睇节目都知我好易喊，队员离开又喊、感动又喊！」他说喊只是情绪出口，并非负面的事情，即使男生亦不要怕尴尬，想喊就去喊，不要吝啬；他更自爆睇卡通《Keroro》都会喊，自认是「高敏人士」！

Jacky酒吧驻唱有不少辛酸

Jacky曾在酒吧驻唱，他说背后原来有不少辛酸！试过驻唱时被食烟客人埋身喷烟：「佢哋会话：『你唱得几好㖞，继续唱咩歌咩歌啦』，𠮶啲位都会唔舒服。」不过也有难忘感动位，有次在太子一间酒吧，客人点唱《酩酊天使》，唱了几句客人已泪崩落泪，相信对方正在经历一些事情，他即席再送上一首《继续继续》为对方打气：「𠮶次系首次觉得自己歌声可以感动到人，又感动到自己！」

Jacky冇资格争新人奖

Jacky签约MakerVille后工作排到密密麻麻，他直言感恩：「花姐问我会唔会唱得太多，我系好开心，人生冇几多样嘢可以令我keep住唔厌！」对于奖项他就佛系表示：「我已经冇资格争新人奖，反而着眼fans嘅肯定。」他透露2026年目标出四首歌，现在已完成大半，希望挑战不同风格的作品及工作。