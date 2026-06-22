贾晓晨晒全家福贺樊少皇53岁生日 JJ零死角美貌超抢fo 两个女无视镜头各有各忙

动作演员樊少皇近日迎来53岁生日，老婆贾晓晨（JJ）在社交平台上，大晒一家四口温馨庆生的合照，画面温馨。相中可见，贾晓晨精心为老公准备了写著「Louis 生日快乐」的精致蛋糕。 当天贾晓晨身穿简约休闲服、头戴棒球帽，依偎在丈夫身旁，露出甜美笑容，皮肤白皙紧致，散发著浓浓的少女感。网民纷纷惊叹她保养得宜，绝对是零死角的逆龄美女，更留言大赞二人越来越有「夫妻相」，幸福满泻。

影合照贾晓晨两位千金各有各忙

在樊少皇的生日大合照中，当父母正甜蜜地对着镜头展现幸福笑容时，两位千金却各有各忙，长女「小饭兜」全程挂住低头专心玩手机，完全无望镜头；而细女「小饭团」亦同样被其他事物吸引，视线移开没有看著镜头，终于留下一张一家四口最自然、最无修饰的幸福生日照片。

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贾晓晨经常呻老公不解温柔

自2016年与樊少皇结婚后，贾晓晨便将生活重心逐渐转移至家庭，专心相夫教女，一家四口现居于内地。贾晓晨为了照顾两女尽心尽力，但近年她却被网民戏称为「婚变界KOL」，皆因她不时在微博发文吐苦水，大呻丈夫不解温柔，甚至曾直言「一日要谂50次离婚」。不过，这对欢喜冤家每次「耍花枪」后总能迅速言归于好，虽然曾被网民质疑是借此吸引流量，但也证明了两人感情其实相当稳固。

贾晓晨两女遗传母亲美貌基因

除了照顾家庭与偶然拍剧，贾晓晨近年更成功转型为KOL，不时在社交平台分享生活点滴与亲子互动，吸引大量粉丝关注。贾晓晨本来就是高颜值美女，拥有回族血统的她，更将优良的美女基因完美遗传给两个宝贝女。「小饭兜」与「小饭团」五官精致、双眼水汪汪，尽得母亲真传。每次两位千金的相片曝光，都会引来大批网民激赞「两个女都超级靓女」、「完美继承妈妈神仙颜值」，绝对是星味十足的星二代。

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