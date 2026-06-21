Iman泰国签书会搞足4个钟 何超仪、陈子聪被热情粉丝包围

何超仪（何超）的852电影公司力捧男神Iman，自去年推出诗相集《Lost in Your Eyes》，便展开东南亚巡回宣传，日前终来到秦国曼谷，在当地最时尚商场Paragon举行盛大签书会，吸引逾200名宾客到场，其中包括当地新进男团Potter、女艺⼈Crazyrir、选美佳丽及演艺界人士等，场面非常热闹。何超仪与丈夫陈子聪，以及导演彭顺亲临支持，更首播电影《拾荒法师》特别预告片，活动最终因商场关灯才告结束，历时长达四小时，成为一场盛况空前的签书会。

何超夫妇与Iman盛装登场

由于《Lost in your eyes》当日曾在泰国取景拍摄，故今次活动获得泰国政府高度重视，泰国旅游发展局局长及电影发展局局长等多位文化产业领导人均亲自出席支持，期望吸引更多香港影视团队前往泰国拍摄合作。何超夫妇与Iman盛装登场，大批演艺界人士及粉丝到场撑场，不少人向何超及陈子聪表达合作意愿，希望参演何超即将开拍的新片，并与Iman合作演出，令签书会场面极为热烈。

Iman对泰国粉丝热情深感惊喜

活动互动环节，一位8岁小女孩表现最为突出，她主动清唱一曲，声线清澈动人，获得何超、陈子聪、Iman及彭顺导演一致赞赏。何超更即时要求小女孩留下联络资料，并特别与她合照留念。Iman对泰国粉丝的热情深感惊喜，他从少年时代开始创作诗歌及心灵隽语，多年来在网上累积不少国际粉丝。是次活动中，多名粉丝专程从印尼到场购买《Lost in Your Eyes》，并要求签名留念。原来Iman昔日当医生时，曾计划组织粉丝团游历世界各国名城，由熟悉歴史的他亲任导赏员，讲解各古城文化历史。何超得知Iman这个想法后笑言，Iman粉丝遍布各地，可将此计划发展成一门生意，必定其门如市，生意兴隆。

有意发展成多元宇宙系列电影

大会更在现场首播电影《拾荒法师》的预告片，众人对彭氏兄弟的凌厉影像及何超的破格演出均大表赞叹。导演彭顺及Iman表示，《拾荒法师》的第⼆集已拍竣，更有意把这个题材发展成多元宇宙的系列电影，台下不少演艺界来宾均争相表达希望参与演出的意愿。导演彭顺更打趣表示会公开手机号码方便联络。大会亦安排泰国传统民族舞蹈及歌唱表演，为活动增添特色，何超夫妇对当地的热情招待深表感动。活动尾声时，一对俄罗斯演员夫妇途经商场，认出何超及陈子聪后上前交流演艺心得，讨论投入，众⼈直至商场灯光熄灭才依依不舍离开。这场历时四⼩时的超长签书会兼记者会，也终于在一片欢呼声中结束。

