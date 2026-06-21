Frankie舍易取难 演艺路上屡作新尝试 新歌唱出苦恋情怀丨名人杂志

MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）早前于6月1日同步推出《是日恋爱》单曲及MV，事隔2年诚意打造出道以来第二首个人音乐作品，继前作《皮思苦》剖白自我后，尝试苦恋情歌曲风，歌词述说主人翁自惭形秽下，决定默默从关系退场的心声，令他本人亦深深撼动。撰文：莫匡尧 摄影：朱伟彦

Frankie推出第二首个人音乐作品，今次尝试演绎苦恋情歌。

Frankie透露首次试听Demo一刻，已对这首新歌一「听」钟情。

Frankie指单听音乐旋律足以触动自己，即使尚未配上歌词，已经联想到大半个虐心故事。

《是日恋爱》MV中的Frankie与女友本来感情甚甜蜜。

Frankie早前接受专访时透露首次试听Demo一刻，已对这首新歌一「听」钟情：「单听音乐旋律足以触动我，即使尚未配上歌词，已经联想到大半个虐心故事，具有非常明确的画面，好像电视剧悲惨桥段的配乐。」Frankie忆述那一刻脑海浮现的画面，垂着头淡然道出旋律引发他联想的景象：「失恋时遇上雨天，情绪更浓烈得在众目睽睽下、旁若无人地跪地嚎哭！」坦言即使接续收到多首其他歌曲的Demo，感觉仍未及《是日恋爱》一样扣人心弦。落实选定《是日恋爱》，Frankie诚言制作最大难度在于音域与抒情部分，不论在声线与音色，均要完整诠释悲伤：「要让人听得到画面，正如当时我听到Demo一刻的感受。」是次歌曲监制由舒文担任，Frankie透露曾一度有意执笔填词：「舒老板同期制作Ivy So（苏雅琳）新歌，曾问我『想不想填词？』不过由于演绎已具有难度，因此希望先专注唱功方面，或许留待下一首单曲再参与填词。」

《是日恋爱》由Frankie亲自担纲MV男主角。

奈何患上眼疾的他，得悉自己终将失明。

为免连累挚爱，在MV中扮演调音师的Frankie忍痛离开女友。

演绎失明调音师苦恋

《是日恋爱》由Frankie亲自担纲MV男主角，剧情讲述一位患有眼疾的调音师，因病情每况愈下终将失明，忍痛决定离开女朋友还对方自由。Frankie表示MV制作过程中，未与担任MV导演的赵善恒（恒仔）交换情节或画面概念，完全信任对方在毫无制肘下发挥，最后对故事亦具深切共鸣。「我饰演一位色盲的调音师，恋上一位女孩，最后知道自己将会失明，于是决定离开女主角。其实我明白男主角的决定，但当我从角色里跳出来，总觉得其实可以多做一步，肯定让女主角得到幸福才离开。」

同情视障人士难处

MV男主角患有眼疾的特征，亦勾起Frankie一段成长往事：「我有一位患有色弱的中学同学，当颜色堆叠在一处便无法分辨。我们当时会好奇地让他试着分辨不同颜色，发觉症状对生活带来不少不便。当中有一种关怀，有时会帮忙分辨功课中颜色鲜艳的图片。」他亦赞扬恒仔在剧情上细心着墨，透过细节呈现对视障者的关怀：「许多观众或许留意不到洗手间一幕，其实色盲者无法分辨厕格有没有人的红色与绿色标示。希望大家可以多留意，我们生活上有许多细微位，其实对视障人士并不友好，简单如去洗手间已有不便。」

Frankie表示假设视力受损或有视障问题，亦要接受。

与女友Christy感情稳定，但Frankie仍能专业投入地演绎苦情歌。

作品与现实的距离

Frankie亲身演绎视障者角色，问他若患上眼疾会如何面对，并继续人生？Frankie坦言：「其实不用幻想，我们作为艺人经常上舞台、面对闪光灯，日积月累下眼睛较常人容易产生毛病。假设视力受损或有视障问题，其实我亦要接受。」他更直言不会因此放弃对演艺的追求与梦想：「如果遇到困难便不勇于做自己，那么一直以来坚持的又算甚么？」《是日恋爱》弥漫着爱恋的悲痛情感，现实中Frankie与圈外女友Christy感情稳定而低调，坦言作品与现实经历存在距离：「如果作品与真实情绪或经历有所连结当然最好，创作灵感往往都是自己一直累积回来。」但他亦续指：「无论我接触的作品开心或惨情，家庭破碎或温馨，我亦要抱持专业，全程投入去完成。」

Frankie演出《小男人周记》期间，在大前辈旦哥身边不断学习。

Frankie表示会从旦哥身上不断观察及学习。

Frankie近年尝试不同类型工作，包括演出舞台剧《大象的告别式》。

从大前辈身上学习

历经2年再推出个人单曲，期间Frankie更集中于音乐以外的领域发展，亦与他最为擅长的舞蹈范畴无关：「我认为多接触不同作品，参演剧集、舞台剧也好，小组试过举行两次《W.T.F. Live》演唱会，所有实践经验对我来说都非常有价值。」尤其以主演郑丹瑞（旦哥）编剧的经典作品《小男人周记》舞台剧为甚，直言由排练至踏台板，过程大有裨益：「不单止在唱歌方面，我连谈吐上亦变得更坚定果断，应对许多公众场合或镜头时，都较以往放松不少，是我在艺人道路一次美好收获。」他更从旦哥身上不断观察及学习：「在舞台剧记者会上，旦哥打头阵出场时嫌掌声不够多，便对观众说『阵间Frankie出嚟会点㗎？试一次先！哗！点解我系咁少㗎？』简直是超级金牌司仪，不但让观众舒服地进入兴奋情绪，又能与大家分享快乐。」Frankie笑言至今仍处吸收阶段，期望往后有机会学以致用。

Frankie参加《全民造星》前早已成为舞者多年，然而两首单曲均未将音乐与其最为擅长的舞蹈结合。

Frankie同意目前采舍易取难的路向。

Frankie补充指并不排除往后创作融合音乐与舞蹈。

想制作小众乐曲

而Frankie参加《全民造星》前早已成为舞者多年，然而两首单曲均未将音乐与其最为擅长的舞蹈结合。Frankie同意目前采舍易取难的路向：「其实我的确一直以跳舞为主，但没有走上舞曲这条路。我猜与我听歌的品味有关，因为一直较喜欢听R&B类型的音乐，节拍较慢不太激昂。」Frankie补充指并不排除往后创作融合音乐与舞蹈，却明言将与外界预期大相迳庭：「即使由我制作一首舞曲，我亦相信并非最大众或主流里较高能量的歌，可能亦会倾向小众，而小众乐曲往往在推行上具有一定难度。」