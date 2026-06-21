李嘉欣56岁生日与老公许晋亨放闪 「筷子腿」旁放12万Hermès袋 粉金长发白滑肌肤极冻龄

李嘉欣自1988年赢得港姐冠军后，多年来「最美港姐」的宝座无人能及。昨日（20日），这位冻龄女神迎来了她的56岁生日，并在社交平台上分享了一张与老公许晋亨的亲密合照，瞬间引发热议。照片中，李嘉欣一头时尚的粉金色长卷发，身穿一袭粉色露肩上衣，不仅大方展露白滑香肩与修长美腿，身旁更随意地放著价值约12万港元的Hermès Constance手袋，尽显阔太的奢华品味。她与老公许晋亨头贴头，怀中抱著可爱的白色爱犬，脸上挂著幸福满溢的笑容，整个画面温馨而甜蜜，完全看不出岁月在她身上留下的痕迹。

李嘉欣趁儿子英国留学享受二人世界

李嘉欣的儿子许建彤日渐长大，并于前年远赴英国入读著名的贵族寄宿学校威灵顿公学，李嘉欣与许晋亨也迎来了更多的二人世界，婚姻生活仿佛回到热恋时期。夫妻俩的感情并未因时间而冲淡，反而愈发深厚。从早前被媒体捕捉到他们结伴欣赏草蜢演唱会，到一同飞往世界各地旅行，无不展现出他们之间无可取代的甜蜜。就在不久前，二人还共赴日本，展开一次赏樱之旅，李嘉欣分享的旅游美照中，她在樱花雨下展露的甜美笑容，网民纷纷赞叹她不愧有「大美人」之名。

相关阅读：李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝

传李嘉欣与老公每月领200万生活费

李嘉欣的「冻龄」神话与她的阔太生活密不可分，自2008年嫁给富商许晋亨后，她便逐渐淡出幕前，专心相夫教子，有传许晋亨的父亲、已故船王许世勋在2018年离世后，留下了高达420亿港元的庞大遗产。这笔巨额资产交由家族信托基金管理，而李嘉欣与许晋亨夫妇每月可从中领取200万港元作为生活费，二人现居住在由家族持有的东半山顶级豪宅「晓庐」，生活富贵无忧。

相关阅读：李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫