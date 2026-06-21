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邓丽欣为《大分瓶》演「烂挞挞」妈咪 食烟挑战大获提醒小心上瘾

影视圈
更新时间：21:15 2026-06-21 HKT
发布时间：21:15 2026-06-21 HKT

邓丽欣与监制陈庆嘉、导演汤仲星和编剧李宝芝今日（21日）出席电影《大分瓶》优先场映后分享会，邓丽欣在戏中演一个有18岁女儿的妈妈，她笑言虽不是首次做妈咪，但有一个咁大的女儿还是第一次。

邓丽欣练习食烟吓亲妈咪

汤仲星表示当初属意邓丽欣，是因她平时多给人乖乖女的形象，于是想找她演平时少做的角色，今次的角色烂挞挞又食烟，又有一个很大的女儿，对她来说是一个挑战，赞她演得很好，「邓丽欣平时不食烟，如果一个无食开烟的人演一个吸烟人士会几辛苦，所以拍摄前找了一啲无尼古丁的止咳烟让她练习，她都花了很多时间和苦功去学食烟。」邓丽欣自爆在家练习时吓亲妈咪，问她为什么食烟，当知道她是为了拍戏时，亦有叫她要小心上瘾，不过她笑指那些烟不是没有尼古丁，只不过是浓度低，「记得拍摄一场和人赌钱的戏份时，因为NG了多次而食了很多枝烟，食到有啲头晕。」

邓丽欣忘记打过周秀娜

邓丽欣和周秀娜在戏中亦敌亦友，后段一场掌掴周秀娜又掟保龄球一场被观众赞好，邓丽欣笑指已忘记打过周秀娜，但很喜欢那一场对立的感觉，觉得女人何必为难女人。现场更有观众准备口琴，表示要用歌曲来答谢团队，之后众人移师戏院大堂，逐一与观众合照。

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