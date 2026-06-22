前港姐蔡嘉欣公开生子过程 住豪华房间候产 收千朵玫瑰极浮夸 晒初生B仔样貌赞靓仔

32岁前港姐蔡嘉欣与圈外富贵老公Derek自2023年结婚后，积极造人成功，日前于社交平台宣布儿子Theo顺利出世。蔡嘉欣近日透过YouTube频道上载「【生产日记】Birth Vlog」，将珍贵点滴全记录。影片曝光了她入住的豪华候产房间间格，除了有房间、小厨房，更有客厅，有足够空间让亲友探访。此外，影片亦详细直击了她推入手术室剖腹生产的过程，只见躺在手术床上的她难掩紧张，老公Derek全程陪伴在侧，紧紧握著她的手给予安抚。影片中所见，儿子Theo平安降临，当护士将刚出生的Theo抱到蔡嘉欣胸前，初为人母的她激动得双眼通红，当场流下喜悦的眼泪。

蔡嘉欣生产过程感觉良好

蔡嘉欣在影片中，分享了剖腹产后的康复过程，她记录了产后首次下床的经历，虽然过程略显辛苦，起步时需要护士及家人的搀扶，但向来充满活力的她很快便恢复元气。她更向镜头表示整个生产体验非常美好，甚至没有想像中那么痛楚，坦言不会因为这次经历而害怕生下一胎，又借此鼓励各位准妈妈不用过度紧张，并特别感谢医护团队的悉心照顾，让她的产后恢复之路相当顺利。

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蔡嘉欣获朋友送赠一千朵玫瑰

蔡嘉欣顺利诞下儿子后，享用医院安排的丰富医院餐，亦很快下床走动，前往育婴室带儿子回房间，蔡嘉欣直言自己有「妈妈滤镜」，觉得儿子好靓仔。而最让她惊喜的是一班好友探望她外，还特别送上极具气派的「一千朵玫瑰」，将原本已经相当豪华的病房，点缀得充满浪漫气息，让整个生BB的过程充满了满满的仪式感。蔡嘉欣看到这份来自朋友们的霸气贺礼时更是喜出望外，满脸幸福地与花束开心合照，又对著玫瑰，在儿子身旁吃早餐，画面温馨治愈。

蔡嘉欣KOL事业经营得有声有色

蔡嘉欣的人生迎来新阶段，而她本身的KOL事业也一直经营得有声有色，入行前她已是知名的旅游及时尚KOL，经常在YouTube分享扮靓心得及开箱名牌手袋，生活奢华。早前她更大方分享自己过去10年的医美经验，坦言为了追求完美轮廓和肤质，脸上多个部位都曾接受过肉毒杆菌、透明质酸、少女针及胶原针等注射，率直敢言的作风，反而为她吸引了大量忠实粉丝。

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