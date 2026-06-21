李泳豪为李家鼎庆祝父亲节 合照显温馨 无业李泳汉被鼎爷「遗弃」不再获供养近况成谜

李泳豪今日（21日）在社交平台分享与父亲李家鼎（鼎爷）的温馨合照，庆祝父亲节。相中父子二人齐齐竖起拇指，大叹火锅，气氛融洽，豪仔留言：「Happy Father's Day（父亲节快乐）」。这与早前哥哥李泳汉与父亲爆发激烈纠纷，甚至被鼎爷公开宣布脱离父子关系的紧张局面，形成强烈对比。

李泳豪父亲节带爸爸李家鼎食火锅

今日（6月21日），李泳豪在IG上载了一张与爸爸李家鼎食饭的合照，庆祝父亲节。他从相片可见，李泳豪与鼎爷在一间装潢雅致的餐厅享用火锅，桌上放著一大盘切得相当精美的牛肉，以及一个鸳鸯火锅，两人更齐齐对著镜头竖起拇指，面露微笑，看起来心情极佳，父子关系不言而喻。

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李家鼎与李泳汉父子关系决裂

这次温馨的父子聚会，与李家近期的家庭风波大相迳庭。早前，李泳豪的哥哥李泳汉因家事问题，与父亲李家鼎及弟弟李泳豪关系破裂。李泳汉曾多次接受传媒访问时，表达对家人的不满，指妈妈施明不满李泳豪老婆林妤谦（Agnes）、指李泳豪夫妇操控爸爸，而李家鼎则力撑细仔，反斥李泳汉一家苛索金钱、隐瞒施明离世消息长达10天、逼走李泳豪霸大屋、长年不工作等，事件愈演愈烈。

最终，李家鼎在忍无可忍之下，公开表示已与李泳汉脱离父子关系，更表示不会原谅李泳汉，言辞间相当决绝。自此之后，李泳汉亦未再就事件作出公开回应，早前被爆赴印度拜佛，近况成谜。

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李泳汉被爸爸李家鼎闹爆避走印度？