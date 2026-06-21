黄长兴爸爸近照曝光 三代同堂庆生大讲流利法文 爷孙同场网民惊讶二仔外貌激似爷爷

47岁的黄长兴近日为79岁的父亲庆生，并安排一家人到法式餐厅食生日饭，他在社交平台分享了三代同堂的温馨短片。从影片中可见，黄长兴的父亲虽然已届高龄，但依然精神奕奕，腰板挺直，在儿子镜头前更即席用法文介绍「法式餐厅」，流利的发音和优雅的谈吐，引来网民大赞「爸爸好型仔」、「法文好好听」。而黄长兴的10岁二仔黄子晋亦有现身，黄长兴爸爸有孙仔陪伴甚为高兴，网民更指孙仔的样貌与爷爷非常相似，简直是饼印一样，庆生画面温馨治愈。

黄长兴坚持子女读传统学校

黄长兴曾透露，由于自己与父亲都在法国生活过，所以在家中习惯用法文与子女沟通，让子女保持懂得法文的优势。但随著子女年龄渐长，黄长兴却坚持让三名子女入读本地传统学校。他早前分享过一段为儿子黄子晋辅导中文功课的影片，片中他被「波澜壮阔」、「心旷神怡」等成语考起，反而要由儿子化身「小老师」纠正读音，场面搞笑又温馨。黄长兴坦言，这正是他不让子女读国际学校的原因。他表示虽然在法国的童年很快乐，但回港发展后，中文能力不足成为他最大的遗憾，更因此错失了许多宝贵的工作机会，为了不让子女重蹈覆辙，他宁愿他们辛苦一点，也要在传统学校打好中文基础。

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黄长兴「法国型男」形象深入民心

在法国长大的黄长兴，父母是越南华侨，他5岁时随家人移居法国。2005年回港参加《香港先生选举》，凭著俊朗不羁的外型和一口流利的法语，虽然最终未能夺冠，但其「法国型男」的独特形象，赛后顺利签约入行，黄长兴参演过多部经典剧集，包括《古灵精探》、《乘胜狙击》及《BB来了》等。除了演艺事业，他亦曾涉足商界，开设过法国餐厅，但最终结业收场；之后尝试直播带货，也因销量不佳而告终。

黄长兴娶圈外富家女生活无忧

黄长兴在2012年与圈外富家女Peggy在法国注册结婚，翌年豪掷百万在尖沙咀洲际酒店（现已改名为香港丽晶酒店）补办婚宴，场面盛大。婚后二人恩爱如初，先后诞下13岁大女黄晞桐、10岁二仔黄子晋及7岁𡥧仔Damien，现时一家五口居住在红磡一个市值逾2,000万港元、面积达1,400呎的豪宅单位，生活富足美满。

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