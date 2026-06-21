骆应钧为大律师弟弟骆应淦戒酒 自爆离巢TVB靠高人指点拒回头：避而不谈免得尴尬

入行超过半世纪的TVB金牌绿叶骆应钧在2019年初曾因一次心脏检查中发现有肾石，为免因年龄而恶化，于是骆应钧进行两次繁复手术并住院40多日，手术后更休息四个月才完全康复，但往后骆应钧减少幕前工作。近日骆应钧北上工作，多次被网民野生捕获，虽然身形消瘦不少，颈筋明显凸显出来，但幸好精神奕奕，气息不错。

骆应钧勉励年轻人入行要三思

日前骆应钧鲜有接受访问，胞弟是资深大律师骆应淦，爸爸骆存斌是在上海修读法律系的小学校长，骆应钧庆幸家人未有给他压力，但仍勉励年轻人入行要三思，譬如没有学历、技术，你唯有坚持，可能有机会：「你如果好有实力，不如自己做老板捧自己，或者捧你心目中的人，因为如果你等人哋投资喺你身上，可能等好耐都会出现。」

相关阅读：73岁前TVB绿叶王骆应钧近况堪忧？内地「揾食」被捕获 颈现青筋身形消瘦惹关注

骆应钧在1975年转考无线第5期电视艺员训练班，毕业后人行拍过无数经典剧集，令人印象深刻的角色包括1981年《富贵荣华》的「雷力涛」、90年代《壹号皇庭》系列的「周文彬」、1994年《射雕英雄传》的「黄药师」、2001年《倚天屠龙记》的「谢逊」等。到了2011年，骆应钧离开无线转投王维基的香港电视网络，接拍《警界线》、《选战》、《导火新闻线》、《夜班》等，期间骆应钧亦曾参与电影演出，例如《大搜查之女》、《窃听风云》、《拆弹专家》等等，十分多产，现时则把事业重心转移至国内。重提在2011年离开TVB，骆应钧说：「系公司政策令我失望，特别系每年减骚，我最记得𠮶阵基本上所有人都是十个骚，第一次减到九个半，半个你还仲配合公司政策？唔共渡时艰？但之后你再续约，可能又减半个或一个。如是者十年八年下来，可能剩返六个、差唔多少四成收入，接受唔到咪离开。」骆应钧决定离开时表现非常决绝：「高人教路唔好倾，佢哋一知你走，一出动高层同你倾就走唔到，我选避而不谈，免得尴尬。」

年轻时骆应钧曾被传酒量惊人，但原来是事业失意而借酒浇愁，骆应钧无奈地忆述：「因为在工作中找不到满足感，只能去猜枚、饮酒，感觉好像⋯⋯原来我也可以赢的。」后来事业渐有起色，骆应钧亦毅然决心戒酒，他透露，戒酒除了是因为事业步上轨道，更重要是不想令家人蒙羞，特别提到了自己的亲弟、香港资深大律师骆应淦：「如果我因为饮酒出事就丢架，无谓令人蒙羞，我好感激家人，由我入行开始，从来冇畀过压力，好支持我。」骆应钧曾表示50年代粤语片演员骆恭是他的二叔：「我爸爸有6兄弟，爸爸系最大，骆恭系我二叔，佢落到嚟香港，唔系即刻入影圈，佢系教书，喺我3、4岁嘅时候先入行，即系佢入行已经40几岁，所以系做中年角色，听讲啲人钟意用佢。因为当时阿嫲同我爸爸住，阿叔都会返嚟探吓阿妈，𠮶阵我听佢讲，佢系夸张到教书份工一个月都返唔到一日，所以佢有一个御用代课老师！二叔（拍戏）真系好忙，佢拍一年戏，多过我喺影圈拍几十年，一定有佢嘅个人之处。」骆应钧还说二叔很舍得花钱置装：「可能有时因为制作费问题，剧务话佢听要做有钱佬，要穿礼服，如果你有私伙，人哋就唔使帮你张罗，所以对佢都好大帮助，拎咗好多有钱佬角色嚟做。」

。相关阅读：73岁骆应钧登台风度翩翩型过后生仔 迷死台下妙龄少女群情汹涌 曾两做手术留医逾月