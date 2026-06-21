施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你

施可莹离世丨前ViuTV节目主持施可莹于今日（21日）因癌症病逝。其男友、曾参加电视节目《全民造星II》的歌手陈章棨在Instagram限时动态发文向女友道别：「永远记住活泼的你」。陈章棨在施可莹患病期间一直陪伴在侧，两人相恋近4年，感情稳定，一对小情人因病痛天人永隔，令不少网民心酸。

施可莹早前病情恶化决定做大体老师

施可莹生前担任多场韩国与泰国明星见面会、香港电影首映及谢票活动司仪。上月，施可莹公开确诊卵巢癌的消息。由于癌细胞扩散至盲肠，她于今年4月接受子宫切除手术，并需依赖人工造口维持生活。本月17日，施可莹透露因身体虚弱已不适合进行化疗，转为纾缓治疗，并决定捐赠遗体成为大体老师。最终，施可莹于今日早上离世。

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陈章棨悉心照顾女友惜天人永隔

施可莹的男友陈章棨现年35岁，为香港创作歌手及艺人。陈章棨曾参加2019年《全民造星II》，近期亦客串电影《我谈的那场恋爱》，与MC张天赋同场演出，并为该电影创作插曲。

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陈章棨与施可莹交往近4年，双方在事业上互相扶持。陈章棨经常在社交平台分享与施可莹的合照与影片，本月13日亦曾分享施可莹拍摄的韩国旅游短片。在施可莹确诊卵巢癌后，陈章棨全程悉心照顾。施可莹离世后，陈章棨透过Instagram限时动态发文向女友作最后道别。

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