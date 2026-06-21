李蔓莹穿性感中空装晒核弹级上围 尽展「咪神」玲珑浮凸身材 与伍允龙拍拖关注度急升

「咪神」李蔓莹自去年大方认爱武打男星伍允龙后，爱得愈发高调，两人虽有著13岁的年龄差，感情如胶似漆，但男友伍允龙经常忙于拍戏，李蔓莹遂找来闺密、女团Super Girls前成员李静仪（Heidi）相约见面，行街解闷，两位美女全程不停白拍打卡，毫不吝啬大派福利，而李蔓莹的「中空战衣」，让她的惹火身材展露无遗，画面极度震撼。

李蔓莹中空装战衣显澎湃上围

从李蔓莹在社交平台分享的照片可见，她与闺密在户外餐厅享受悠闲时光，当日李蔓莹将一头红棕色秀发梳成可爱的丸子头，青春气息满溢，她身穿一件白色黑波点的短袖连身裙，设计看似清纯，但胸前的「中门大开」剪裁却暗藏惊人心机，超低胸的领口设计，加上中央的绑带细节，让她丰满坚挺的上围完全无法遮挡，呼之欲出，相当吸睛。李蔓莹分享的数张相片中，她换上一件极度贴身的啡色细肩带低胸短背心，虽然剪裁简单，却将她「犯规」的身材勾勒得淋漓尽致，获得大批网民一面倒赞她漂亮性感，更羡慕伍允龙可以将李蔓莹私有化。

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男友伍允龙开绿灯批准性感

伍允龙对女友李蔓莹的性感形象没有半点不悦，早前在回应女友拍摄性感写真时，他便幽默地形容女友只是「与猫仔影相」，更强调女友对自己的工作非常有想法，作为伴侣会完全尊重，有传两人已有结婚共识，感情稳定甜蜜，粉丝们也纷纷留言，期待早日听到他们的好消息。

李蔓莹情路丰富多彩曾认双性恋

回顾李蔓莹的感情史，一样多姿多彩，她曾勇敢坦承自己是双性恋，除了广为人知的与体育节目主持人邝家铭（阿占）的一段情外，她更与一位同性富贵发型师Joe有过长达4年的恋情，交往期间生活富贵，曾被指一个月豪买五个名牌手袋。在与伍允龙交往前，她也曾与ViuTV主持骆振伟传出绯闻，如今她经历过爱情路上的风风雨雨，与伍允龙的恋情稳定发展。

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