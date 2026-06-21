马国明孖萧正楠开骚自嘲好平又抵用 父亲节被追问生B计划：有我会公布 刘颖旋挑战10国语言有难度

马国明、刘颖旋、郭柏妍、朱敏瀚及戴祖仪等今日（21 日）到中环码头出席《飞常日志II》宣传活动，众人在街上玩Busking，适逢今日是父亲节，钟柔美就唱出陈奕迅的《单车》祝所有爸爸父亲节快乐，而「魔音」郭柏妍就领唱生日歌及送上生日蛋糕，为昨日（20日）28岁生日的吴伟豪庆祝。

马国明没有不舍

马国明与刘颖旋受访时，对于剧集只剩一星期播映时间，马明坦言没有不舍，最重要是观众反应好，更笑言完结才可以有第三辑，而自己也欢迎再拍续集，但就要问监制，刘颖旋则谓其实机场还有好多故事可以拍，又认为这样很好，令观众可以睇到很多不同的小知识，例如着太多件褛不能上机，令观众有得着，问到再拍，她是否要讲10国语言？她笑指比较难，但也希望挑战其他语言，两人又笑指拍完此剧后认识了很多在机场工作的人和休息地点，让他们去机场时也会帮到手。

马国明、曹永廉和萧正楠会推出新歌

马明最近不停与曹永廉和萧正楠到不同地方开骚，他指7月将会去惠州，然后再去马来西亚及江门，问到是否揾好多？他否认，又表示他们很平很抵用，笑指想不到自己会走音乐路线，至于曹永廉和萧正楠是否有迫他学唱他们的歌？马明表示有，也因最近不用拍剧所以自己在努力练习，觉得能跟一班朋友周围走几好玩，问到他走了老婆汤洛雯点算？他表示自己不是走得很长时间，又谓老婆有时也会跟自己一起飞：「睇位置，有啲位几辛苦佢就唔会跟，例如我哋之前去美国，三日我哋就走，彩排完第二日唱完第三日我哋就走，来回都30几个钟机，咁辛苦我就唔叫佢去。」马明又指入行后未试过像歌手这样的生活，透露稍后三人会推出新歌，希望大家拭目以待，至于是否有组合名？马明就表示没有，要问萧正楠，因为他想法比较多，他又指歌手和演员生活各有各好玩，但自己喜欢演戏，做歌手是赚快钱，虽然做演员比较辛苦，但遇到好玩角色就会很享受，又谓自己不是专业歌手，所以不会自荐唱剧集歌。提到今日是父亲节，问马明何时成为真正的父亲？他说：「未有，有我会公布，但我屋企有猫仔同猫女，都算系父亲。」

郭柏妍多谢获朱仔提点

另外，郭柏妍在剧中与朱敏瀚有师徒关系，她指两人无论在戏内或戏外都建立信任，也多谢朱仔经常提点，提到两人有场运送药物戏，郭柏妍的表现被观众大赞，她坦言平日也会看留言，但很多时都是越看越负面，但今次得到观众称赞所以十分开心，也增加了自信。