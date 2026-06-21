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父亲节丨方力申晒萌爆女儿爬行片 Isla面珠墩胀卜卜超治愈：最珍贵嘅Perfect Moment

影视圈
更新时间：17:00 2026-06-21 HKT
发布时间：17:00 2026-06-21 HKT

今日6月21日是父亲节，方力申（Alex）去年情人节与宣布与圈外女友叶萱（Maple）结婚后，同年底女儿方爱嘉（Isla）出世方力申正式升格为人父。成为「宠女狂魔」的方力申，当然为他人生第一个正式以爸爸身份度过的父亲节感到兴奋。

方力申与屋企人相处是Perfect Moment

今日方力申在IG贴上一段女儿的短片并说：「每日返到屋企睇住佢开始学爬、学转身，令我更加感受到，同屋企人一齐嘅每一刻，就系我最珍贵嘅 Perfect Moment。」方力申坦言：「作为爸爸，我想贪心啲，将呢份幸福传承落去。」他宣布将于今年11月挑战35公里横渡港澳慈善游，以汗水为基层儿童筹款。

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方力申Isla努力学爬行和转身

方力申今日在IG贴上一段女儿的短片，影片的前半部分，看到多张方力申温柔地抱著女儿Isla是的相片，令人感受满满的父女温馨时光，接着看到Isla努力学爬行和转身的模样，望着镜头甜笑，方力申深情地表示：「每一刻都系我最珍贵嘅Perfect Moment（完美时刻）。」字里行间流露出初为人父的巨大喜悦和满足。然而，影片画风一转，呈现出香港部分基层儿童在狭窄环境中生活的画面，方力申感性地指出：「但社会上仲有好多小朋友，连基本运动资源都冇。」

方力申为下一代「再次跳入海」

这份感触，化为他再次挑战大海的动力，方力申宣布将于今年11月19日，再度挑战横渡港澳，泳程长达35公里。方力申强调这次挑战「不为纪录，只为下一代」：「佢哋每一个都值得拥有Perfect Moment，作为爸爸，我想贪心啲，将呢份幸福传承落去，所以 11 月 19 日，我决定再次跳入海，挑战 35 公里横渡港澳慈善游。今次嘅主要受惠机构系凝动香港体育基金，希望藉住不同嘅善款帮到更多基层青少年，令佢哋可以透过体育成就更好嘅自己。」

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