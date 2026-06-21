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陈启泰饱受白蚀困扰16年 重新出发有内地电影邀约 忆廖启智陈敏儿昔日温馨接送深感惋惜

影视圈
更新时间：16:15 2026-06-21 HKT
发布时间：16:15 2026-06-21 HKT

陈启泰今日（21日）出席一个与白蚀有关的展览活动，其中一幅展出的作品正是他亲自创作的酒精墨水流动艺术画作。原来他早于2010年已受白蚀困扰，双臂上曾出现10至20块明显白斑，一开始也觉得问题不大，但后来生到上额头就有点怕，于是试了很多偏方都不能完全康复也唯有接受，几个月前有药厂邀请做代言，他看过有治疗实证，但他直言还未试药，因为要先见医生，「我之前抑郁刚好番无耐，如果试新药可能会瞓唔著，怕有影响，所以要看完医生再决定，现在瞓得好好，多得太太和宗教的支持。（讲出来需要勇气？）都不是，其实不会痛又不会传染，只不过我几钟意晒太阳和著短袖衫，现在已很少晒。（怕其他人异样的目光？）尚可以的，我的情况不是太严重，而且朋友都知道很多年。」

陈启泰曾暴肥至215磅

谈到他曾以「饮尿疗法」抗抑郁，陈启泰不欲多谈，只谓曾在不少访问中都有提及，大家可以再看，又说现在在工作上重新出发，笑指患病期间增磅至215磅，日前上磅已减至175磅，足足减了40磅，是一个里程碑，希望能继续保持下去，又感恩现时工作不断，稍后亦会尝试未做过的事，但现在未能透露，问他休息了一段时间，现时的工作量可会令他吃不消？他说：「不会，现在主要是主持工作，最重要有足够的睡眠时间，也有内地电影邀约，但未开始倾，如果只拍几日都可以考虑，时间太长就需要再想想。」另外，吴文忻和陈敏儿相继离世，陈启泰表示婉惜，称与吴文忻不熟，与陈敏儿和廖启智则在TVB合作过，他忆述当年自己未有车，廖启智夫妻在收工后揸车送他回家，仍记得廖启智当时是揸Benz，心想原来做演员的收入可如此丰厚，自己也要发奋努力，并谓廖启智和陈敏儿都是非常亲切的人，虽感惋惜但也安慰，因他们终于能够再聚。

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