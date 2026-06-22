毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国

影后毛舜筠昨日（21日）在社交平台发文，为老公区丁平庆祝父亲节，她分享了一张家庭合照引起网民关注。照片中，毛舜筠与美术指导老公区丁平，以及两名女儿区令山和区亦山一同出镜。最为瞩目的，是相中大女区令山身旁的年轻男子，正是她于2024年在美国结婚的丈夫Andrew。Andrew于美国成长，生活相当低调，自2024年婚礼被曝光外貌后，已久未露面，这次在毛舜筠的公开家庭照中现身，自然成为焦点。

毛舜筠大女区令山婚后定居美国

毛舜筠的大女区令山近年已移居美国，并于2024年与丈夫Andrew在当地完成婚礼，婚后两人定居美国。区令山早年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia），修读教育相关课程。毛舜筠过去曾透露，区令山对教育工作有兴趣，并曾表示想成为一名老师。

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毛舜筠细女区亦山任物理治疗师

除了大女区令山，毛舜筠的细女区亦山同样学业有成。区亦山毕业于英国伯明翰大学（University of Birmingham），完成学业后投身医疗行业。据悉，区亦山目前是一名专业的物理治疗师。毛舜筠的两名女儿皆已完成海外升学，并各自拥有自己的专业发展。

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