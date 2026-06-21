郭珮文激瘦V面近照曝光 「最强Body」澎湃上围大缩水 昔日玲珑曲线消失网民感可惜

2023年落选港姐郭珮文，参选时凭著骄人的35C身材获封「最强Body」，更一度被TVB视为新一代「咪神」重点力捧。然而风光过后，郭珮文近日在幕前的演出机会似乎有所减少，人气及收入亦大不如前。郭珮文在社交平台分享的近照，再度成为城中热话，不过这次的焦点，却是她那判若两人的纤瘦身形，昔日引以为傲的丰满上围更疑似「大缩水」，网民纷纷婉惜她的夸张身材，再不复见。

郭珮文穿Tube Top大骚锁骨香肩

郭珮文分享的近照，她正身处餐厅内享受美食之旅，当天她身穿一件蓝灰横间的Tube Top，披著黑色外套，并刻意将外套拉下一边，大方展露白滑的香肩和性感的锁骨线条，下身则配衬黑色低腰运动裤，露出整个腹部和纤细的腰肢，脸庞已消瘦成V字脸，手臂骨瘦如柴，零赘肉的「蚂蚁腰」尽现人前。

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郭珮文激瘦后上围大缩水

照片一出，随即引来大批网民留言，其中最多人惊叹的是「瘦咗好多！」。与参选时的丰腴饱满相比，如今的郭珮文完全判若两人，骨感身形显而易见。然而最大的亮点莫过于她今非昔比的上围，在贴身Tube Top下，她过去那「最强Body」的玲珑曲线消失不见，虽然性感依然，但视觉效果上与昔日的澎湃感有著明显落差，令不少网民大感惋惜。

郭珮文于《女神配对计划2》成身材担当

现年24岁的郭珮文，虽然早前在港工作量一度减少，但近期积极寻求突破，除了有份参与节目《女神配对计划2》之外，更转战内地市场，与公司的另一位力捧小生丁子朗合作，参演短剧《为何她们爱上我》。剧中她不乏性感演出，包括被绑起湿身、谷胸晒腿等诱惑场面，面对她的近距离进攻，对手丁子朗更显得「硬晒軚」兼不停左闪右避，场面搞笑。

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