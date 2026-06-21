Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面

影视圈
更新时间：15:00 2026-06-21 HKT
发布时间：15:00 2026-06-21 HKT

TVB上位小生朱敏瀚在2024年被爆与港姐冠军出身的陈晓华（Hera）挞着，虽然曾被拍到同游日本及拍拖睇骚，状甚甜蜜，但双方只曾大方承认正在了解中，不过今日（21日）朱敏瀚（朱仔）到中环出席《飞常日志II》宣传活动时，将陈晓华降level成同事，更坦言自己已单身一段时间。

朱敏瀚与陈晓华分手认单身一段时间

朱敏瀚在剧中饰演的「Captain K」被网民大赞好cool又有型，他坦言自己也很喜欢这个角色，问到是否知道女友陈晓华是否有睇剧时？他表示唔清楚，又指与女方没有联络，问两人是否已分手？朱仔说：「我单身咗一段日子，但成件事系正面嘅，呢段时间更加清楚我身边好多人锡我。」

相关阅读：陈晓华戏假情真劲冧郭晋安  跟朱敏瀚恋情起暗涌  《东周刊》独家爆朱敏瀚出招箍实女友

朱敏瀚与陈晓华没有联络

朱敏瀚续说：「我年头跛脚，好快要做手术，跟住我班朋友要我做完手术差唔多一个礼拜之后已经即刻捉我去训练，跟住好快玩咗个HYROX，即成件事我都系好猛烈嘅一个状态，就算而家我哋开剧，开剧个状态都好猛烈，所以成件事呢个过程都系好正面嘅。」至于问到单身多久？朱敏瀚表示已一段时间，问到年头伤脚的时候是否已单身，他只表示是「一段时间」，再追问是否双脚的时候已经单身了一段时间？他说：「一段时间啦！」问到与陈晓华是否仍然是朋友？他则表示「冇联络喇！」

朱敏瀚表示涉及其他人的事不说

至于是否觉得可惜？朱敏瀚表示涉及其他人的事不说，但最紧要是大家都开心，健康和幸福及工作顺利，提到公司安排两人合作是否接受？朱敏瀚说：「接受，做嘢OK呀！我哋可以公事上合作，私下就冇联络，但成件事正面嘅，大家放心唔好咁惊讶。」再追问两人的关系，他则表示与郭柏妍一样是「同事」。去年《东周刊》 曾报道指陈晓华和朱敏瀚于西湾河筑爱巢共赋同居，但到了年底两人感情出现暗涌，有指朱敏瀚不用工作时，不单抽时间陪伴，还积极出招箍实她，最后陈晓华已搬回西湾河的爱巢，继续好好了解对方。

相关阅读：TVB花旦陈晓华罕派性感福利  扭动蛇腰骚S形诱人身材 受尽力捧被视为「未来视后」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
突发
4小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
9小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
6小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
23小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
9小时前