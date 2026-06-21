朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面

TVB上位小生朱敏瀚在2024年被爆与港姐冠军出身的陈晓华（Hera）挞着，虽然曾被拍到同游日本及拍拖睇骚，状甚甜蜜，但双方只曾大方承认正在了解中，不过今日（21日）朱敏瀚（朱仔）到中环出席《飞常日志II》宣传活动时，将陈晓华降level成同事，更坦言自己已单身一段时间。

朱敏瀚与陈晓华分手认单身一段时间

朱敏瀚在剧中饰演的「Captain K」被网民大赞好cool又有型，他坦言自己也很喜欢这个角色，问到是否知道女友陈晓华是否有睇剧时？他表示唔清楚，又指与女方没有联络，问两人是否已分手？朱仔说：「我单身咗一段日子，但成件事系正面嘅，呢段时间更加清楚我身边好多人锡我。」

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朱敏瀚与陈晓华没有联络

朱敏瀚续说：「我年头跛脚，好快要做手术，跟住我班朋友要我做完手术差唔多一个礼拜之后已经即刻捉我去训练，跟住好快玩咗个HYROX，即成件事我都系好猛烈嘅一个状态，就算而家我哋开剧，开剧个状态都好猛烈，所以成件事呢个过程都系好正面嘅。」至于问到单身多久？朱敏瀚表示已一段时间，问到年头伤脚的时候是否已单身，他只表示是「一段时间」，再追问是否双脚的时候已经单身了一段时间？他说：「一段时间啦！」问到与陈晓华是否仍然是朋友？他则表示「冇联络喇！」

朱敏瀚表示涉及其他人的事不说

至于是否觉得可惜？朱敏瀚表示涉及其他人的事不说，但最紧要是大家都开心，健康和幸福及工作顺利，提到公司安排两人合作是否接受？朱敏瀚说：「接受，做嘢OK呀！我哋可以公事上合作，私下就冇联络，但成件事正面嘅，大家放心唔好咁惊讶。」再追问两人的关系，他则表示与郭柏妍一样是「同事」。去年《东周刊》 曾报道指陈晓华和朱敏瀚于西湾河筑爱巢共赋同居，但到了年底两人感情出现暗涌，有指朱敏瀚不用工作时，不单抽时间陪伴，还积极出招箍实她，最后陈晓华已搬回西湾河的爱巢，继续好好了解对方。

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