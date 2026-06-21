父亲节丨黄翠如再晒黑图出卖老公 萧正楠放下偶包「超市孭仔狂舞」曝光惹爆笑

今日6月21日是父亲节，不少艺人都在IG分享家庭照诉心声，今年是萧正楠第二年以爸爸身份庆祝父亲节，向来鬼马的黄翠如继续以黑图庆祝：「第二届父亲节黑图日。对住呢个父亲一年多少少，如果我冇估错，佢嘅工作一系跳舞，一系喺超级市场做。因为佢好钟意带我喺超级市场跳舞，每次听到超级市场播放音乐，都会上身。父亲，如果有一日，我学识得尴尬，你好成熟啲啦。父亲节快乐。爱你，哈哈上」

黄翠如晒老公的「肉酸黑图」来庆祝

黄翠如与萧正楠的儿子「萧哈哈」向来都是网民甜心，「萧哈哈」的生活影片非常吸Like，黄翠如明言：「#起码仲有100条父子跳舞片」。去年父亲节因萧正楠飞往大马工作而分隔两地，结果黄翠如透过社交媒体大晒老公的「肉酸黑图」来庆祝，当中包括萧正楠唱歌给儿子听、哄儿子的影片，更曝光了萧正楠的「脚趾凑B法」，坐在梳化用脚趾摇BB床哄儿子入睡，帮老公解思乡之苦。

相关阅读：父亲节丨群星窝心庆祝逐个睇 罗子溢被萌爆子女冧爆承诺做「梦想船长」 曹永廉揭忆亡父用命撑起四子

「萧哈哈」受欢迎程度超越萧正楠黄翠如

萧正楠与黄翠如在2018年4月在纽西兰秘婚，同年12月在TVB《万千星辉颁奖典礼》上公开婚讯，并于翌年5月在峇里岛补办婚礼。婚后两人感情甜蜜，在2025年诞下儿子「萧哈哈」，儿子出生后，萧正楠与黄翠如以爱儿为先，黄翠如更有一段时间减产，直到近期才复出工作。现时1岁多的「萧哈哈」长得精灵活泼，拥有一双圆大眼睛，目前正处于学步和牙牙学语的阶段，萧正楠与黄翠如不时在社交平台贴上「萧哈哈」，受欢迎程度超越他们。

黄翠如未有考虑跟儿子一齐拍广告

刚满一岁的萧哈哈尽得父母真传，十分有camera face，可爱的样貌萌化了大批网民，成为娱圈最强萌爆「星二代」，不过黄翠如未有考虑跟儿子一齐拍广告：「其实BB参与拍摄系好辛苦，毕竟拍摄环境沙尘滚滚，亦有好多唔同声音，对BB嚟讲唔多习惯。」萧正楠就大爆儿子有唱歌天分：「我发现佢遗传咗我，就系佢好钟意唱歌，可能当时佢喺妈妈肚入面经常听我唱歌，所以潜移默化。」萧正楠曾透露儿子已开始懂性，知道父母出门会很失落：「而家仔仔知道我哋有时走咗去开工，佢会唔开心。有几次同翠如一齐出咗去做嘢，走𠮶时冇嘢，走咗之后，我哋听到佢突然爆喊，跟住就指住个门口，意思系『点解走咗呀』，我哋真系好好好好唔舍得呀！所以而家除咗真系必要嘅工作，尽可能都唔希望喺出面做过夜。」

相关阅读：黄翠如一举动令萧正楠爆喊 1岁仔「萧哈哈」见阿妈现萌爆呆样 靓仔样融化网民