Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

父亲节丨黄翠如再晒黑图出卖老公 萧正楠放下偶包「超市孭仔狂舞」曝光惹爆笑

影视圈
更新时间：14:00 2026-06-21 HKT
发布时间：14:00 2026-06-21 HKT

今日6月21日是父亲节，不少艺人都在IG分享家庭照诉心声，今年是萧正楠第二年以爸爸身份庆祝父亲节，向来鬼马的黄翠如继续以黑图庆祝：「第二届父亲节黑图日。对住呢个父亲一年多少少，如果我冇估错，佢嘅工作一系跳舞，一系喺超级市场做。因为佢好钟意带我喺超级市场跳舞，每次听到超级市场播放音乐，都会上身。父亲，如果有一日，我学识得尴尬，你好成熟啲啦。父亲节快乐。爱你，哈哈上」

黄翠如晒老公的「肉酸黑图」来庆祝

黄翠如与萧正楠的儿子「萧哈哈」向来都是网民甜心，「萧哈哈」的生活影片非常吸Like，黄翠如明言：「#起码仲有100条父子跳舞片」。去年父亲节因萧正楠飞往大马工作而分隔两地，结果黄翠如透过社交媒体大晒老公的「肉酸黑图」来庆祝，当中包括萧正楠唱歌给儿子听、哄儿子的影片，更曝光了萧正楠的「脚趾凑B法」，坐在梳化用脚趾摇BB床哄儿子入睡，帮老公解思乡之苦。

相关阅读：父亲节丨群星窝心庆祝逐个睇 罗子溢被萌爆子女冧爆承诺做「梦想船长」 曹永廉揭忆亡父用命撑起四子

「萧哈哈」受欢迎程度超越萧正楠黄翠如

萧正楠与黄翠如在2018年4月在纽西兰秘婚，同年12月在TVB《万千星辉颁奖典礼》上公开婚讯，并于翌年5月在峇里岛补办婚礼。婚后两人感情甜蜜，在2025年诞下儿子「萧哈哈」，儿子出生后，萧正楠与黄翠如以爱儿为先，黄翠如更有一段时间减产，直到近期才复出工作。现时1岁多的「萧哈哈」长得精灵活泼，拥有一双圆大眼睛，目前正处于学步和牙牙学语的阶段，萧正楠与黄翠如不时在社交平台贴上「萧哈哈」，受欢迎程度超越他们。

黄翠如未有考虑跟儿子一齐拍广告

刚满一岁的萧哈哈尽得父母真传，十分有camera face，可爱的样貌萌化了大批网民，成为娱圈最强萌爆「星二代」，不过黄翠如未有考虑跟儿子一齐拍广告：「其实BB参与拍摄系好辛苦，毕竟拍摄环境沙尘滚滚，亦有好多唔同声音，对BB嚟讲唔多习惯。」萧正楠就大爆儿子有唱歌天分：「我发现佢遗传咗我，就系佢好钟意唱歌，可能当时佢喺妈妈肚入面经常听我唱歌，所以潜移默化。」萧正楠曾透露儿子已开始懂性，知道父母出门会很失落：「而家仔仔知道我哋有时走咗去开工，佢会唔开心。有几次同翠如一齐出咗去做嘢，走𠮶时冇嘢，走咗之后，我哋听到佢突然爆喊，跟住就指住个门口，意思系『点解走咗呀』，我哋真系好好好好唔舍得呀！所以而家除咗真系必要嘅工作，尽可能都唔希望喺出面做过夜。」

相关阅读：黄翠如一举动令萧正楠爆喊 1岁仔「萧哈哈」见阿妈现萌爆呆样 靓仔样融化网民

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
3小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
7小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
17小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
21小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
7小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
7小时前
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
4小时前