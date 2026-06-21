父亲节丨群星窝心庆祝逐个睇 罗子溢被萌爆子女冧爆承诺做「梦想船长」 曹永廉揭忆亡父用命撑起四子

今日（21日）是父亲节，身为子女当然不忘在这一日与爸爸庆祝，又或者贴合照在社交平台分享与爸爸之间的故事。近日罗子溢忙于拍TVB剧集《警是个大佬》，期间大女「小珍珠」罗翊心（Hera）和儿子Eden去了现场探班，两个小朋友萌爆的举动，融化了不少网民心。

罗子溢是船长送仔女到目的地

罗子溢今日在IG贴上一对宝贝的探班相与及「小珍珠」亲手绘画的父亲节留言：「喺拍摄期间太太带咗小朋友嚟探我班，小朋友对我受伤嘅妆好好奇。今日收到心心送畀爸爸嘅礼物，其中一样系一架船，我同心心讲，爸爸妈妈系你哋嘅船长，你哋系我哋嘅乘客，目的地系你哋嘅梦想，我哋会载你地去到梦想嘅目的地！辛苦老婆喺我拍摄嘅时候照顾小朋友又照顾屋企，而家到你开工拍摄！加油。」

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混血机师麦大力晒饼印爸爸合照

杨茜尧亦有在老公罗子溢的发文留言：「Happy Father's Day, my dear ，希望你呢个船长日日健康开心。」歌手林奕匡亦贴上儿子的相片说：有了你，日日都咁快乐，日日都系父亲节嘅感觉。但今日我只有一个愿望就系希望你健康快乐，每次你生病爸爸都会好心痛

尤其是当我要工作而又唔能够喺你身边照顾你，祝天下间嘅父亲，父亲节快乐。」 前TVB艺人、混血机师麦大力（Derek）贴上与爸爸的相片说：「21岁那年，我为了考取私人飞行执照（PPL）而努力，你和妈妈每次都开车送我去上飞行课。 18年后，无论甚么情况，你仍然开车送我去机场，唯一的区别是我现在驾驶的飞机，从伦敦飞往香港。你永远是我的儿子！ 爸爸，我爱你，就像你常说的，我会让这面旗帜继续飘扬。天空再见！ （我的老爸，最初的M机长）」周柏豪则贴上爸爸和孙子的合照说：「大海从不喧闹，默默托举小船前行，就像父亲从不说爱，却撑起我所有远航，愿我们每天都健康快乐。」乐瞳贴上与饼印爸爸一同演出的微电影说：「父亲节献礼，感谢我老窦深情真挚的演出，祝天下爸爸父亲节快乐，佢第一次拍嘢，我都好surprise、好自然同埋佢仲记对白好过我。」林德信的太太亦贴上父女相说：「爸爸，谢谢你一直陪伴在我们身边，给我们关爱和耐心，这种感觉就像涟漪 爸爸，我们永远支持你！」

曹永廉爸爸离世多年至今仍非常挂念

曹永廉的爸爸虽然离世多年，不过他至今仍非常挂念，今日他贴上与爸爸的合照说：「

我对爸爸最深刻嘅记忆，系佢一直为屋企搏命。细个𠮶阵屋企穷，穷到爸爸连『攰』都冇资格讲。日头做一份工，夜晚仲要去睇地盘。人哋返屋企瞓觉，佢就喺工地𠮶间简陋木屋过夜。我几岁𠮶阵，佢都带过我去。以前细个唔识，只记得间木屋好细，风扇好嘈，天气好热。大个之后先明，原来𠮶啲年，系爸爸用条命撑起我哋四兄弟。后来有一次，我陪佢去医院，先知道佢已经辛苦到胃出血。𠮶一刻我先发现，原来爸爸唔系唔攰，只系佢唔敢倒低。到而家轮到我自己做人爸爸，有时觉得辛苦，但一谂返起佢当年，我就觉得自己根本唔算乜。虽然爸爸离开咗好多年，我到而家都仲系好挂住佢。有时只系一个地盘、一把风扇、一间木屋，都会突然令我谂起佢。如果你哋嘅爸爸仲喺身边，记得多啲陪下佢，多啲同佢讲嘢，多啲望清楚佢嘅样。因为有一日你会发现，你最想见嘅人，已经只可以喺回忆入面见。」

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