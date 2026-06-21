反斗奇兵5｜麦秋成自嘲宣传致鸡蛋仔店结业 积极揾舖东山再起 周家怡获批今明两年有桃花运：出年冇就咪再问

汤怡和老公麦秋成及女儿、周家怡、黎峻及郭思等到主题乐园出席动漫电影《反斗奇兵5》首映礼。汤怡和女儿精心打扮出席活动，反而老公麦秋成只穿上粉红裤子，他解释，女儿很喜欢故事中的「劳苏」一角，但如果要打扮成这样会「顶唔顺」，因天气实在太热。谈到麦秋成主理的鸡蛋仔店早前因合约问题结业，他们表示，正在准备新店，感谢网民支持他东山再起。不过，麦秋成笑指，自己每次宣传都会令店铺结业，自嘲不方便宣传，但他有信心再开鸡蛋仔店，正努力寻找适合店舖位置。

周家怡不怕男仔头吓走男士

周家怡已连续2年带父亲出席此活动，指父亲是自己的前世情人，要与他再续未了缘，问到父亲是否已放弃她的感情事？她说：「不是放弃，只是没有催。」她自爆，早前唐碧霞师傅在节目中批她今年和明年在感情方面有进展，周家怡希望明年自己可以带另一半来，她笑言：「如果明年都没有便不要再问我。哈哈！」又说对感情事随缘，认为不能心急，强调自己只是佛系，不是消极，问到会否因她在演出上的形象太男仔头才吓走男士们？她笑言：「如果咁都钟意我，就证明是真心钟意我。」