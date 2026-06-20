反斗奇兵5｜钟舒漫42岁生日公开急觅另一半 列4大择偶条件不介意挑战恋综

今日（20日）42岁正日生日的钟舒漫（Sherman) 与妹妹钟舒祺一起到主题乐园出席动漫电影《反斗奇兵5》首映礼。

钟舒漫盼明年三喜临门

Sherman表示，会在乐园内食饭庆祝，因她已吃了不少生日饭，有闺密为她下厨，之后亦陆续有来，问她今年的生日愿望？她表示，希望快点有自己的屋企人、有个家，但现在还未有着落。她笑指，自己的择偶条件是要高大、靓仔和健硕，善良则是基本。她解释，突然想拍拖，是因为眼见父母年纪大，希望父母能见到她成家立室组织家庭，直言以前太静从没有努力寻找伴侣，今年决定主动些，问会否参加恋综？她觉得会有点尴尬，但也不介意参加。

钟舒祺直接祝家姐早日脱离单身，因自己身边朋友都已婚，所以没办法介绍。工作方面，Sherman表示，明年会一次过推出自己的单曲及姊妹的合唱歌，若拍拖成功则是三喜临门。