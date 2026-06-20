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反斗奇兵5｜吴业坤只身赴首映爆日籍太太缺席原因 曾在官方网留言自荐想配音 : 嘈吵角色都唔介意

影视圈
更新时间：22:45 2026-06-20 HKT
发布时间：22:45 2026-06-20 HKT

吴业坤（坤哥）今日（20日）独自到主题乐园出席动漫电影《反斗奇兵5》首映礼。他表示，一身打扮都是由客户提供，可说是「零成本」打造角色造型，之后会检讨期待下次多花心思。他解释，由于日籍太太滨口爱子不懂广东话，担心听不明白电影粤语配音的意思，因此未有一起出席。

坤哥预告明年开骚

坤哥是标准动漫迷，更特别喜欢这套卡通动画，甚至为此电影创作歌曲，他说：「2019年上映《反斗奇兵4》时，还以为部戏已没有续集没得再看，于是在2020年，我便推出一首内容与这部戏有关的歌曲《玩具成熟时》，与我同龄的人对这首歌也很有共鸣。」坤哥除了写歌之外，表明很想为此动画角色配音，过往也曾在官方网留言欲自荐。其实坤哥曾为另一部动画《海底奇兵2》配音，他怀疑当时自己配音效果不佳，自此没有再获邀请。他自认保持童心，仍是一名大细路并说：「就算配音只是喧哗吵闹的角色也不介意，有得试已经够开心。」坤哥约满TVB旗下TMG而转做独立歌手，正筹备自资出新歌，目前进度仅完成4成左右，目标10月可以正式面世，预计明年举行演唱会。

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