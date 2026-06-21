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苏志威与刘小慧大女赴日学艺回港创业 苏君荞亲拆百磅龙眼整蛋糕 获赞遗传爸爸生意头脑

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-21 HKT
发布时间：10:00 2026-06-21 HKT

苏志威与刘小慧一直是圈中的模范夫妻，两人育有大女苏君荞及细女苏靖珺，一家四口生活幸福美满。作为备受瞩目的「星二代」，大女苏君荞并没有如外界预期般跟随父母的步伐踏入娱乐圈，反而对烘焙及制作甜品情有独钟。早年她曾远赴日本深造专业的甜品课程，学成回港后，更先后于本地的高级五星级酒店以及米芝莲星级餐厅工作，默默累积实战经验。直到去年，年纪轻轻的苏君荞终于实现梦想，创立了个人烘焙品牌「SoYumi Bakery」，正式升格成为老板娘。

苏志威大女赴果栏处理百磅龙眼

近日苏君荞的甜品店特别推出了父亲节限定的「龙眼蛋糕」，为了追求最高的品质，苏君荞绝不假手于人，所有工序都坚持亲力亲为，她不仅清晨时分亲自前往果栏入货和搬运水果，更包办了挑选、清洗及拆肉等繁复步骤，更一口气处理了高达100磅的新鲜龙眼，逐粒细心清洗及去核拆肉，少一点耐性与体力都难以应付，网民纷纷对苏志威的千金刮目相看。

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苏志威直播食蛋糕支持女儿

刘小慧婚后早已淡出幕前、近年成功转型为KOL并开设生活百货购物平台做直播带货，日前便与老公苏志威及苏君荞齐齐开Live，为囡囡的甜品店造势。在直播期间，一家人即场试食龙眼蛋糕，苏志威品尝后更是赞不绝口，行动力十足地一口气食了半个蛋糕，他以最实际的行动力挺爱女的创业心血。

苏君荞获赞遗传爸爸生意头脑

苏君荞坦言将从小到大的兴趣变成事业，是一件无比幸福的事，她曾分享作为星二代的心声，直言对外界的声音会较为敏感，甚至会感到些许压力：「惊大家唔知点睇，如果我失败咗会点呢？依家啲评语好激烈，我都有啲怕，但我会令自己呢一年再进步。」现时苏君荞的网上甜品店经营得有声有色，网民除了留言大赞她叻女及用心外，更笑指她完美遗传了爸爸苏志威的生意头脑。

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