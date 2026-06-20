反斗奇兵5｜江嘉敏反对妹妹选港姐怕学坏 : 我都坏咗 不清楚余德丞友人涉嫌醉驾被捕 认少联络只过节问候

江嘉敏今日（20日）带妹妹到主题乐园出席动漫电影《反斗奇兵5》首映礼。她透露细妹刚刚大学毕业，这次让妹妹享受最后的童真，问她是否完成供养妹妹读书？她表示，自己有份资助妹妹部份学费，大部份由妈妈支持，她也未知妹妹毕业后想做甚么，但一定不会随她进入娱乐圈，她也不赞成妹妹选港姐，她笑言：「唔好入行，会学坏，我都坏咗啦！」她指，自己以前跟妹妹一样很文静，不像现在般讲说话大声。

江嘉敏重新学习跆拳道助减肥

她表示，一直努力减肥，以前曾学习跆拳道，停了超过一年近日重新学习，希望明年成功考得黑带，学跆拳道为保护自己免被人欺负？她说主要想多做运动及有助减肥。工作方面主要担任HOY节目《安居乐业》主持，问可有报名参加《我要做主播》海选？她称没有，睇楼主持事前可以事前做功课，主播要求转数快，自己转数慢不称职。此外，好友余德丞饮宴后乘友人车被查，司机涉嫌醉驾被捕一事，她表示，不清楚，自己与余德丞很久没有联络，其实和很多同事一样，合作经常见会多沟通，之后就少联络，现在只于过时过节传短讯问候。