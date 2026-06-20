陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇

已故著名演员廖启智的遗孀陈敏儿，于本月12日因病与世长辞，终年65岁。其长子廖文哲及次子廖文信日前公布，将于6月25日为母亲举行私人安息礼，仅限亲友参与，以遵从母亲生前的低调意愿。当外界仍在消化陈敏儿离世的消息时，长子廖文哲在社交平台上的发文，却意外揭示了一段令人心碎的巧合。他刚推出的新歌，主题竟是「召唤死去的母亲」，没想到歌曲发布后不久，他便要真实面对母亲的离世。

陈敏儿长子廖文哲新歌与母亲死亡出奇巧合

在母亲陈敏儿离世后，一直保持沉默的廖文哲，近日终于透过其乐队「Taste of Blue」的官方IG，转发了自己的一则动态，首度公开谈及此事。他写道：「我想讲，呢首歌，系@taste_of_blue（即系我本人），喺我自己嘅厂牌 @prion.era release嘅最新一首歌，关于召唤死去的母亲。出完之后，就真系面对母亲的离世。好神奇。」字里行间，流露出的不仅是震惊，更有一种对生命无常的无奈与慨叹。这首名为《Prion 006 Galdr》的电子音乐作品，原本只是他艺术探索的一部分，如今却成了他与母亲告别的挽歌，艺术与现实以一种最残酷的方式交织。相比之下，弟弟廖文信则较早前在IG上发文，感谢外界的关心与支持，表示「我同屋企人一切安好！大家唔使担心」，兄弟二人以不同的方式，共同承担著失去至亲的伤痛。

相关阅读：陈敏儿离世｜二仔廖文信首发声：我同屋企人一切安好 廖启智陈敏儿5年内相继离世惹网民心痛

陈敏儿长子廖文哲钟情电子音乐

作为「星二代」，廖文哲选择了一条与父母截然不同的道路。他早年远赴澳洲修读音乐制作，对电子音乐情有独钟，并组建了名为「Taste of Blue」的乐队，活跃于独立音乐圈。从他的外形——标志性的长发与满身的纹身，到他的音乐风格，都透露出一种不愿被定义的强烈个性。他曾在乐队的社交平台上写道：「我制作的音乐父母不喜欢，展现了他的率性与坦诚，网民纷纷慨叹这份创作上的「预知」，或许正是母子间无需言喻的心灵感应。

相关阅读：陈敏儿离世丨安息礼6.25举行设YouTube直播 体恤海外亲友及影迷与一同追思 帛金全捐慈善谢绝花篮