秦沛孙女满月外貌集合全家优良基因 姜文杰晒B女脸圆圆可爱影片 新抱：睇极都唔厌

秦沛的长子姜文杰与太太李泳淇（Rain）的女儿「小姜蓉」转眼间已满月！新手爸妈难掩喜悦，昨日（20日）分别在IG分享了多张照片和影片，庆祝女儿满月之喜。在其中一张温馨合照中，一家三口穿上同款绿色亲子装，姜文杰与李泳淇一左一右，同时嘟嘴亲吻抱在怀中的「小姜蓉」，场面充满爱。姜文杰在帖文中感性地写道：「呢张相我哋特意换上了亲子装，纪录了我们一家三口回家后的第一次合照。啊，原来有新生命加入一个家庭，大概就是这个样子了。」字里行间流露出满满的幸福感。

秦沛孙女每日变样集齐家人神髓

从照片及影片中可见，小姜蓉虽然被父母用墨镜图案遮住眼睛，但依然难掩可爱的模样。她头发乌黑浓密，脸颊饱满圆润，小嘴与爷爷秦沛更有几分相似。秦沛新抱在帖文中都提到，小姜蓉的样子每天都在变化，时而像爷爷秦沛，时而像爸爸姜文杰，有时又像妈妈李泳淇，甚至连太婆的影子都有，可见她集合了全家人的优良基因。姜文杰与李泳淇甜蜜地表示：「每日睇佢虾虾虾（笑），睇极都唔厌。」夫妻二人都完全沉醉在照顾女儿的喜悦中。

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姜文杰夫妇做新手爸妈辛苦又幸福

初为人父人母，挑战自然不少。姜文杰坦言：「新手爸妈这个月的挑战真不简单」，但他同时感激太太的付出，大赞她是「完美妈妈」。而李泳淇也分享了作为新手妈妈的经历，包括荷尔蒙的影响等，并感谢「神队友」老公。虽然两人不约而同地表示这段日子虽然辛苦，但也高呼「好幸福」。他们深情地记录下成为父母后的点滴感受，一家人的温馨互动，感动了不少网民，纷纷留言送上祝福。

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