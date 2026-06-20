反斗奇兵5｜张衞健目标95岁仍可以配音 祖儿亲证阿Sa跟老公依然恩爱 代好友否认有孕 : 有好消息佢会讲

动漫电影《反斗奇兵5》今日（20日）在香港主题乐园举行首映礼，有份为电影配音的容祖儿（祖儿）及张衞健，还有多位圈中人到场出席，当中包括吴业坤、汤怡、周家怡、钟舒漫、钟舒祺、黎峻、江嘉敏、周家蔚和老公洪天明、赖慰玲、香胤宅、孙慧雪、庄韵澄、钊峰、雷深如、洗色丽及郭思等。

张衞健想跟青云一起签长命契

张衞健是此电影配音的四朝元老，他指出，此电影7至9年出一套，下次自己可能70几岁，问到他届时有没有能力再配音？他笑言：「梗系得啦！汤汉斯得我便得，一直能为（胡迪）配音是我演艺路上很深刻的里程碑和作品，我有其他电影作品例如孙悟空，小朋友的爸妈那一代很钟意我，现在八九岁的小朋友却不知道那个是孙悟空，但现在他们知道那个是胡迪，（做到95岁像胡枫一样拥有健力士世界纪录？）系就好，这是我的目标， 95岁仍可以配音，我会与刘青云一起报名，签长命契，哈哈！」

张衞健对许志安无上限支持

问到四朝元老配音酬劳是否也随时代递增？他表示，在商言商，小过某数字便不会做，他说：「但是《反斗奇兵》我没有设底线，多少也会做，最重要是他们不要换我，让我继续做胡迪这是最重要，其他的便没所谓。」问到好友许志安举行个人演唱会，是否他怂恿？张衞健笑指，自己哪有这个影响力，只是一直鼓励他，问到是否会当许志安演唱会的嘉宾？他即打趣说：「话也要说回头，帮他做演唱会嘉宾是没封顶支持也没上限的支持，但他那封利是也要无上限。哈哈！」

祖儿跟张衞健曾合作《功夫足球》

祖儿表示，虽然每次都是分开配音，没有机会见到偶像刘青云，但每次也很期待大家一起宣传，在宣传时见到面已经很开心，她又指，其实20年前曾与张衞健一起合作拍摄剧集《功夫足球》，问到可会合作拍电影或电视剧？张衞健表示，有机会什么都可以，只要有机会将欢乐带给大家便功德无量。祖儿表示，今午在花车巡游环节，自己在花车上真的感觉很开心，可说是她人生一个高光时刻，她说：「在花车上见到每个人也望着我，我看到人人发自内心的开心。」

祖儿开心生日月很精彩

此外，早前祖儿在粉丝聚会中宣布了明年一月在启德举行演唱会，她指出，因为生日歌迷聚会时有歌迷问这问题，她看到大家也那么高兴才说了出来，但一切还未落实，如无意外应该是明年一月举行。她开心地表示，早前在宣传期间，张衞健介绍了很好的舞台技术支援人员给她。张衞健说：「能让她如虎添翼，锦上添花。」刚刚在本月16号渡过了46岁生日的祖儿表示，今年生日很精彩，生日月发生了很多事，与歌迷聚会、举办二手服装义卖及为此电影宣传，虽然很忙，但连续可以见歌迷几次。服装义卖方面，扣除必要开支筹得超过七位数字，令她也意想不到，这次虽然售出了2千多件服装，但自己的服装仓就像没有什么变动一样，还是有很多存货，可以再次举办这活动，所以她十分感谢歌迷的支持。

祖儿笑去Sa婚礼全是密友

早前因为蔡卓妍（阿Sa)的老公林俊贤被指没有出席祖儿的生日派对，因而传出阿Sa婚变，虽然关智斌早前已说了阿Sa老公有出席，但大家也要祖儿确认一次？祖儿笑言：「大家还要确认关智斌的说话，有没有搞错，系真㗎 ！好恩爱！（阿Sa有孕了吗？）未，有好消息她一定会说给你们知道，（你知道她怀孕吗？）没有呀！（是否阿Sa害羞所以没有让老公出镜才有此传闻？）我觉得很正常，无需要每次也要说给人知我在。（有指你出席阿Sa婚礼时带同密友？）那些全都是密友，（你有多少个密友？）所有的都是。」