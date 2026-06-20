周秀娜拍《大分瓶》与AK输赌　爆笑自揭要洗手间「装假狗」 与邓丽欣关系复杂亦师亦友

周秀娜今日（20日）与导演汤仲升、保龄球手杨伟基及李咏茵等出席电影《大分瓶》映后分享会，娜姐指拍之前其实每个演员有找教练练习10堂打保龄球作准备，她指虽然之前也有玩过保龄球，但对赛例、知识、姿势等也不太认识，要到上完堂之后才知道，又笑指就算上完堂，自己也未能打到全中。

周秀娜为角色试不同发型

娜姐指今次戏中也有很多难忘的片段，例如是试造型的时候，发型方面就因要配合角色性格，所以试了很多款，另外跟AK江𤒹生输赌、输了后要被对方剪衫的一场戏也很难忘，她指拍摄时在凌晨，天气也很冻，途中也要去洗手间「装假狗」：「因为导演好想剪开先快啲睇到，当然唔系导演自己同我讲，系女服装话出快啲个镜头就见到咁样。」而在电影后段与另一女主角邓丽欣（Stephy）和解的片段亦印象深刻：「我觉得对于个角色自己，同埋对佢一个又爱又恨嘅对手嘅一种和解同释放。我自己觉得所以呢一场嘅对白同埋𠮶场戏都好深刻。」

周秀娜视Stephy为假想敌

娜姐指戏中与Stephy是属于双方也很了解对方，看剧本时觉得自己的角色是受爸爸影响，所以一直想得到对方认同，但后来爸爸却认同了Stephy，所以把对方认作是自己的假想敌，但实际是她当成一个目标：「如果冇一个人系可以同自己一齐去行一齐去竞争嘅话，其实人生都几冇意思。所以江璧君（周秀娜饰）同冯燕青（Stephy饰）我觉得两个人系亦师亦友，同埋又爱又恨嘅关系。」