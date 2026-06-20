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马海伦透露《开心速递》尚余两轮拍摄 欧瑞伟望观众新旧剧都要支持 关曜俊「四年抱三」想追第四胎

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-20 HKT
发布时间：18:45 2026-06-20 HKT

马海伦、欧瑞伟与关曜俊接受访问时，Helen姐表示虚拟运动对长者益处甚大，自己一向勤于运动亦不禁喘气，即使长者行动不便、双脚力量不足，都可以坐在室内安全进行运动。处境喜剧《爱．回家之开心速递》即将结束，马海伦透露今日稍后时间将与欧瑞伟返回电视城继续拍摄：「未到大结局，仲有两轮左右先到。（将会参与新一辑？）未知道，未打听到，通常都要过冷河期！唔知要几耐。」欧瑞伟回应指未知新剧参演安排，但答谢观众多年来的支持与爱戴：「新剧容后再讲，不过希望无论新嘅、旧嘅大家都要多多支持！」

关曜俊放假凑仔忙过返工

关曜俊早前与太太迎来第三胎，笑言假日凑仔比返工更忙碌：「我一放假老婆就会将喂奶、换片全部交畀我做！」表示目前已经四年抱三，其实符合原定生育计划：「计划初步完成，老婆好似想生多个！（曾打算结紥？）我而家怂恿紧佢，佢都有啲心郁郁咁。我应承咗佢如果生埋第四个，我就真系紥喇！」更大开玩笑指长女与幼子样貌酷似太太，长子则似自己：「好想试下生埋第四个睇下系咪似我！」关曜俊表示一向喜欢家庭气氛热闹，子女互相照顾景象亦非常幸福：「大女争住帮手换片，自己换完会帮埋二佬换埋，都几搞笑！」

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