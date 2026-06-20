陈晓东红馆骚与爱女合唱《我愿意》 送花答谢太太制造惊喜 Gordon Flanders自荐写歌爆：好多人攞佢啲歌参赛

《陈晓东 Neon Reflections 30演唱会》昨晚红馆顺利举行全场爆满，陈浩民蒋丽莎一家、周家怡、马天佑、张颕康麦雅致、《中年好声音》甘永杰、梁浩贤、陈芷盈、阮伟伦及七师傅等到场支持！而张学友、梁咏琪、张敬轩、方力申及罗志祥等均送上花篮支持。

陈晓东以劲歌热舞开场

演唱会大玩「多重宇宙」概念，以四个平衡时空代表自己四种性格、四段人生及四种音乐面向，在同一个舞台上并存；更重要是向观众展现他对音乐从未改变的初心与热诚。甫一出场，东东化身星球上的王者，身上有星星光环，贴合主题唱出Neon Regrets开场，之后他换上装满霓虹灯光的长皮褛，露出右边麒麟臂，又唱又跳由《特务》、《心理游戏》、《结他》和《新欢加精选》等快歌组成的Dance Medley。完成连场劲歌热舞后，东东再度出场，他搞笑地说：「你哋畀我唞唞气先，不如呢part净系倾偈啰？好唔好？哈哈」引来全场欢呼声。

陈晓东感触女儿长大得很快

陈晓东开骚前，早已预告长女芷霖（朵朵）和幼女芷怡（多多）一定会现身支持，想不到两个爱女不单到场睇骚撑爸爸，还与爸爸合唱歌曲《我愿意》，唱毕东东看着囡囡尽显父爱，还问观众：「佢哋唱得好唔好听呀？」东东又坦言女儿长大得很快，「佢哋真系好厉害，几岁就上过红馆嘅舞台，不过𠮶时佢哋只系有依家一半咁高！」除了邀请囡囡任嘉宾外，东东还趁机答谢妈咪(Lily)及太太王妤娴。 他更借机向太太送玫瑰，令她十分惊喜。王妤娴今日在社交网分享与鲜花的合照，感激老公的惊喜，以及粉丝朋友的力撑，「谢谢突然的感谢，再多的疲累都值得～」

陈晓东喜欢跟新一辈歌手合作

这晚陈晓东邀请了新晋歌手Gordon Flanders出任嘉宾，两人先合唱《我比谁都清楚》，唱毕两人倾谈时，东东谓很欣赏这个年轻人，但笑言想不到他会认识1998年作品，Gordon Flanders即笑言：「虽然我都系1998年出世，但系我真系有听过呢首歌，因为好多人攞陈晓东嘅歌去参加比赛。」东东就表示很喜欢跟新一辈歌手合作，欣赏他们有才华又有创意，Gordon Flanders即主动表示可为东东写歌，之后两人再合唱Gordon Flanders创作歌曲《冬天一个游》。

陈晓东感激歌迷多年支持

演唱会接近尾声，他的「火爆黑战士娃娃」从大萤幕跑出来跟他跳舞。东东问大家：「我个仔跳得好唔好？」。最后陈晓东感性表示很感激歌迷多年来支持，「喺筹备呢个30周年演唱会时，遇到唔少困难，但睇到歌迷留言鼓励，就会重拾信心。」除此之外，他亦特别多谢歌迷会的每位成员，「呢个演唱会佢哋真系帮咗我好多，真系好多谢佢哋每一位。」东东又表示这个演唱会虽然困难重重，但经过大家努力后，最后都能顺利举行，令他感受到四个字，「就系事在人为！」

演唱最后以全场大合唱《水瓶座》及《划火柴》两首经典金曲，为演唱会划上完美句号。