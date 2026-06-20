前邵氏男星白鹰离世享年85岁 70年代来港发展为胡金铨爱将 拍《龙门客栈》成反派始祖

资深传媒人汪曼玲日前透过Facebook发文证实，前邵氏著名武打男星白鹰已于2026年5月27日与世长辞，享年85岁。汪曼玲在贴文中晒出昔日合照并感慨悼念，回忆起20年前在采访这位武侠片巨星的点滴，并祝愿「白鹰大哥，一路走好」。白鹰生前为名导胡金铨的御用固定班底，与石隽、徐枫等人共同开创了华语武侠电影的黄金盛世，其离世消息一出，令广大影迷与电影圈深感惋惜与不舍。

白鹰为华语电影反派始祖

本名王景春（亦有记载为白英）的白鹰，1941年生于北京，8岁随父母渡海移居台湾。他于1966年考入联邦电影公司训练班，获导演胡金铨亲自为其改艺名「白鹰」，并经武术指导韩英杰四个月的严格训练后崭露头角。1967年，白鹰在胡金铨执导的联邦创业巨作《龙门客栈》中饰演东厂大档头「曹少钦」，以童颜鹤发、阴柔凌厉的骇人形象，成功塑造出华语电影最具代表性的反派始祖。此后，他接连参演《黑帖》、《侠女》等经典名作，以正邪皆宜的精湛演技深植人心。

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白鹰70年代来香港发展曾加入邵氏与嘉禾

1970年代起，白鹰将演艺事业版图拓展至香港，先后效力于邵氏兄弟及嘉禾电影公司，除了持续与胡金铨合作《迎春阁之风波》及《忠烈图》外，也参演李翰祥执导的多部作品。1977年，他凭借台湾首部3D立体电影《千刀万里追》的亮眼表现，一举夺得第14届金马奖最佳男配角殊荣。白鹰曾表示崇拜荷里活影星James Dean，期许自己成为性格演员；而在他横跨数十年的演艺生涯中，见证了从武侠经典到台湾新电影的发展轨迹（如近期完成修复的《行规》与《杀夫》），并留下超过百部影视作品，为一代影坛传奇画下璀璨句点。

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