王君馨豪搞派对李亚男岑丽香等群星到贺 一岁女儿萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏

王君馨（Grace）今年结婚10周年，去年5月为圈外人老公诞下女儿Audrey，转眼间囡囡已经1岁大。王君馨上月步入「4字头」，决定与女儿生日合办，邀请亲友出席「王君馨Big 40 ＋ Audrey's 1st Bday」生日派对，一家三口齐齐庆祝，场面热闹。

王君馨派对布置显心思

王君馨的生日派对选在一间充满东南亚风情的餐厅举行，现场布置极具心思，挂满五光十色的越南式灯笼，配以藤制家具和热带植物，营造出度假气氛。王君馨穿上粉色印花连身裙，而丈夫Daniel则以简约的白恤衫配西裤，二人为小寿星Audrey挑选碎花裙，加上趣致的太阳眼镜，萌态十足，成为全场焦点。

王君馨近日在IG分享多张派对照片，记录一家人的幸福时刻，相中见到有设计独特的生日蛋糕，蛋糕上以一家三口的「安乐窝」为主题，顶层有王君馨与老公的人偶在星空下依偎，象征著二人的温馨小家庭。

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王君馨举行派对获群星到贺

人缘甚好的王君馨，派对当日获多位圈中好友到贺，包括李亚男、岑丽香、钟舒漫、卫诗和胡曦文等，可谓星光熠熠。王君馨感性地留言道：「回想起我们一家人的第一个生日！我们被爱和欢笑包围，感谢上帝，感谢这些年来陪伴我们的每一位朋友！」即使当日天公不作美下著雨，也无损大家的好心情。

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