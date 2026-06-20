韩马利爆杜燕歌严重肠胃炎身体虚弱 跟陈敏儿曾合作处境剧关系要好 与钟景辉先后离世感惋惜

韩马利、马海伦、欧瑞伟与关曜俊（Leo）今日（20日）出席「SMART跨代虚拟运动大赛2026」启动礼，率先体验全新虚拟运动对体适能与健康的益处，适逢端午节翌日四位艺员更亲身参加虚拟龙舟竞渡，并由欧瑞伟成功领航夺冠。

韩马利单独过端午节

韩马利受访透露丈夫杜燕歌昨日来港工作，自己单独于中山住所度过端午节，因此未有应节活动或吃糭过节：「平时好少特别过节日，加上我唔食得糭，所以冇乜心机过端午。」早前有报道指杜燕歌身体抱恙，韩马利表示丈夫患上肠胃炎：「唔知佢食错乜嘢，肠胃炎肚疴好耐，身体就好虚弱，食极药都止唔到。」及后经朋友介绍新药物，服用后才成功痊愈。

韩马利出席陈敏儿下周安息礼拜

陈敏儿上周离世，曾合作处境剧集《爱生事家庭》等作品的韩马利，坦言心情十分难过：「佢好看得透生死，但都一定会难过、唔舍得，但大家始终都会喺天家重聚，最紧要唔好辛苦。」叹指近日许多圈中旧识相继离世，心情难免沉重，将尽力安排时间出席陈敏儿下周安息礼拜，并唏嘘透露最后见面场合：「最后一次见系智叔（廖启智）丧礼。之后各有各忙，我又搬上内地住，大家就少联络，只系偶然传讯息互相问候。」韩马利又忆述当年于电视台合作，每星期见面两三次关系要好：「以前大家未结婚成日一齐，之后敏儿结婚又有小朋友，屋企又发生好多事，大家都有喺佢身边陪佢一齐度过。」最后慨叹钟景辉亦先后离世，感到非常惋惜。