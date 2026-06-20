袁文杰睇世界杯直播讲波爆红 网民激赞专业：新一代林尚义 屡传离巢欲转做足球评述员？

57岁的袁文杰近年在处境剧《爱回家之开心速递》凭「潮伟」一角成功入屋，一直深受观众喜爱。然而袁文杰久未在剧中出现，加上他早前于社交平台发文感谢剧组团队，种种迹象引发网民对他将离开TVB的揣测。不过袁文杰的人气未有因此减退，近日他在网上直播世界杯足球赛事，其专业且具深度的评述风格，获得网民一面倒激赞，力捧他为香港新一代「足球评述员」，再次成为城中热话。

袁文杰直播讲波获5.5万点击率

袁文杰不仅是阿仙奴球迷，对足球的热情和知识，绝对不亚于专业足球评述员。近日他在社交平台直播评述世界杯「葡萄牙对刚果民主共和国」的赛事，反应空前热烈。根据袁文杰赛后分享，单单一场直播，已吸引超过5万5千点击率，更在直播期间长期维持超过4000名观众同时在线，成绩斐然。他更兴奋地表示，这次直播获得了来自香港、澳门、澳洲、马来西亚、新加坡、泰国、英国、美国、加拿大，甚至远至日本及丹麦的球迷支持，形容直播聊天室「就好像来自世界各地球迷的一个交汇点」，为得到跨地域的认同感到非常鼓舞。他感谢所有观众的支持，直言：「又要讲呢句：多谢都嚟唔切！」。

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袁文杰一人讲足全场被赞专业

袁文杰的直播评述，引起网民一面倒给予高度评价，不少人大赞他的评述听得「好舒服」，他能真正做到「讲紧场波」，分析球队战术及球员表现都一针见血。有网民留言指：「支持！一个人挨夜讲晒成场波真系唔容易，而且欣赏你好多时意见都够中肯」，更表示会向朋友推介。亦有网民将他与已故的殿堂级足球评述员林尚义相提并论，认为在「阿叔」之后，香港终于迎来了新一代的足球评述员：「加油，虽然香港无咗林尚义，但有新一代足球评论员」。

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袁文杰曾发感谢文引爆离巢疑云

袁文杰在《爱回家》中饰演的「潮伟」一角，跟滕丽名组成的CP深入民心，但他的角色已久未在剧中出现，加上《爱回家》将于7月迎来大结局，现时袁文杰的个人资料仍在TVB官方艺人名单中，不过他在社交平台的资料显示，工作联络未见有TVB经理人的名字，连电邮都是个人帐户，随即传出他即将离巢，但网民纷纷表示袁文杰讲波大受欢迎，就算将来不拍剧，也可以将「足球评述」发展成他的终身事业。

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