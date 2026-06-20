简慕华深夜Po落泪照：It's not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非礼引回响

曾效力TVB多年的简慕华婚后移居加拿大，近年工作量大减，早前曾透露慢慢重拾工作的心情，而且不少朋友都在香港，因此现时留在香港时间会更多。今日凌晨，她突然在社交平台Instagram上发布了一段黑白落泪短片，片中她眼泛泪光，神情哀伤，并配上「It's not always easy but that's life...」（这并不容易，但这就是人生）的文字，帖文一出，立即引来圈中好友及广大网民的关心，当中包括赵希洛、周家怡、张达伦、何启南、何远东等纷纷留言「Are you ok?」及「Take care」，表达慰问。

简慕华回港受访紧张到失眠

简慕华婚后随丈夫移居加拿大，生活写意，但未有完全放下演艺事业。早前回港，她作客好友伍咏薇及Brian 李凯贤主持的清谈节目《九运会客室》，期间大方分享近年生活。久未面对镜头的她坦言，由于近年工作量减少，在节目录影前一晚更因此感到紧张而失眠，害怕自己化妆不好看，或是在镜头前表现不佳，可见她对工作依然充满热诚与要求。

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简慕华自爆被非礼成热话

在节目中，简慕华亦透露暂时都会留在香港，似乎随时为工作做好准备。此外，她在节目中另一段言论亦曾引起广泛回响，她自爆早年曾在工作时被男同事非礼，但未有透露涉事男子身份，不少网民都大赞她勇敢说出经历，并对她回香港发展表示期待，希望看到她更多出色的作品。

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简慕华曾效力TVB与戚其义传绯闻

现年49岁的简慕华为前无线电视（TVB）旗下艺人，多年来凭借《同事三分亲》、《毕打自己人》、《心战》、《天与地》、《火舞黄沙》等多部剧集中的表现而受到关注，更被封戚其义御用女星，甚至传过绯闻。2021年，她罕有返港接拍ViuTV剧集《大叔的爱》、《百万同居计划》，再度引发网民讨论。如今她似乎选择回港定居，相信不久将来观众便能再次欣赏到她的精湛演技。