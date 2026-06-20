43岁Anne Hathaway安妮夏菲维怀孕将迎第三胎 惊喜拍片晒孕肚 曾历流产之痛克服不孕

43岁荷里活女星安妮夏菲维（Anne Hathaway）宣布怀孕！昨日（19日）安妮夏菲维亲自透过社交平台正式公布怀有第三胎的喜讯，让全球粉丝相当惊喜。安妮夏菲维怀孕的好消息一传出，立刻获得曾一手捧红她的迪士尼（Disney）、名模Gigi Hadid和金像影后茱莉安摩亚（Julianne Moore）等名人热烈留言祝贺。

安妮夏菲维惊喜拍片晒明显孕肚

安妮夏菲维昨日在IG发布了一段惊喜短片，片中的安妮夏菲维慢慢走到镜头前、双手交抱掩着小腹，接着安妮夏菲维松开双手大方展示微隆的腹部，并展开灿烂的笑容，最后开心地走出镜头外。安妮夏菲维在片段中特别配上骚灵女歌手Barbara Lewis的歌曲《Baby, I'm Yours》，借此向大众宣布怀孕喜讯。

其实早于周三（17日），正与家人在法国南部圣特罗佩半岛度假的安妮夏菲维已被拍到孕照。当时安妮夏菲维与丈夫Adam Shulman带着儿子们联同友人到海滩游泳，身穿比坚尼的安妮夏菲维虽以毛巾围着腹部，但孕肚已经十分明显。外界估计因为刚好被传媒拍到，安妮夏菲维索性在此时亲自报喜。

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安妮夏菲维怀孕神采飞扬挺肚宣传新作

这项喜讯传出后，外界均大表惊讶，事关之前安妮夏菲维连月来为宣传电影《穿Prada的恶魔2》和《Mother Mary》几乎跑匀全世界。当时安妮夏菲维不但未觉正处于怀孕状态，在行程紧密、舟车劳顿之下仍然神采飞扬，看来完全没有怀孕初期的不适征状。而今年安妮夏菲维的行程特别忙碌，接着下来安妮夏菲维还有《奥德赛》、《末世橡树街》及《Verity》等3部新作将于7月、8月及10月上映，相信这位神奇妈妈届时也会挺着孕肚去跑宣传。

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安妮夏菲维曾受不孕与流产之苦

安妮夏菲维与珠宝设计师老公Adam Shulman于2012年结婚，婚后育有两名儿子Jonathan和Jack。不过，安妮夏菲维于2024年接受《Vanity Fair》访问时，就自爆在生下2名儿子之前曾受不孕和流产之苦。

此前安妮夏菲维也曾在社交平台发文，暖心安慰同样受不育及流产困扰的女士们，安妮夏菲维写道：「对于所有正在经历不孕和流产之痛的人们，我想让你们知道，我的经历也不轻松。祝你们一切安好。」如今安妮夏菲维不但克服不孕问题，更在43岁的年纪顺利怀上第三胎，不少网民都表示好励志！

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