黎诺懿暑假停工陪家人 「小春鸡」精明计数追讨23万利是 预告举家赴大马出席杨明庄思明婚礼

黎诺懿今日（20日）携同大仔「小春鸡」黎峰睿到室内亲子游乐场出席奶粉品牌活动，作为两子之父在现场示范冲奶粉，炮制过程手法纯熟父爱满泻。黎诺懿受访时分享父子相处，指夏季天气炎热下会在户外及室内活动中取得平衡，在游乐场放电之余亦会带儿子出海钓鱼，笑指「小春鸡」虽然未曾学习钓鱼技巧，却非常享受过程。

黎诺懿赞「小春鸡」有义气

黎诺懿日前度过46岁生日，透露吃快餐炸鸡庆祝的父子传统未能成事：「佢好乖每年都请我食，仲负责上网揾间餐厅喺边到，点知去到已经结业，于是揾另一间，去到又发现结业。咁唯有食其他嘢啦，点知食到佢唔舒服。」表示大仔稍微康复便陪自己出席活动极有义气。小春鸡虽然每年请黎诺懿食炸鸡，但早前活用数学乘法向爸爸「追讨」利是钱却数额惊人，小春鸡更在父亲受访时乘机「加价」，笑指：「用今年利是钱乘9年，23万！我每年都有几万！」黎诺懿当场哭笑不得，没好气地表示大仔计算电玩游戏金币时数更精叻。

黎诺懿一家四口去日本旅行

临近暑假，黎诺懿透露暂停一切节目拍摄，皆因早前出埠拍摄太密集，将安排时间陪伴家人，一家四口将到日本旅游，全因大仔要求：「佢话想浸温泉！唉⋯⋯由得佢夏天浸温泉啦！」并将会带同两子再飞到马来西亚，出席杨明与庄思明的婚礼：「因为当年拍《爱．回家》大家睇住佢哋出世，成日去阿杨、思明屋企一齐玩，睇住佢哋大。」