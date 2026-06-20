施可莹患卵巢癌病情恶化停止化疗 泰星邝玲玲、Orm隔空送祝福 Lillian感动落泪

曾任 ViuTV 节目主持的四语司仪施可莹（Lillian），于今年5月不幸对外证实确诊卵巢癌，目前已全面停工抗癌。消息曝光后，不仅令演艺圈好友与粉丝感到无比惋惜与心痛，曾与她合作的泰国人气女星邝玲玲（LingLing）与 Orm在得知噩耗后，也特意录制了一段暖心打气影片，隔空为施可莹送上真挚祝福。

影片中，两人诚挚地以广东话、英语送上祝福。在香港成长的邝玲玲以广东话鼓励施可莹：「Hello，Lillian！希望你保持开朗心情，面对呢次挑战，加油！唔好放弃，我哋会支持你。」Orm则以英语祝福施可莹早日康复，而施可莹在看到影片后，亦被深深感动，她留言回复道：「非常感谢你们，我看这段影片时哭了。感谢你们的一切，希望很快能再与你们两位合作。」

施可莹挺17cm肿瘤继续开工

回顾施可莹的演艺与主持生涯，她曾与古天乐、郑容和、许光汉等亚洲巨星合作，深受业界肯定。然而去年却遇上病魔。去年10月，施可莹检查后发现卵巢长出一个10厘米的肿瘤，病情极速恶化，肿瘤随后更扩大至17厘米，导致腹部严重隆起，宛如怀孕五个月的孕妇。尽管身体饱受剧痛折磨，施可莹依然展现出令人敬佩的专业精神。在确诊及病情恶化的初期，她选择强忍身体的极度不适，坚持完成手头上的工作，当中包括泰星LingOrm香港见面会，以及电影《寻秦记》等重要活动的主持。

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施可莹身体指数暴跌被逼停化疗

早前施可莹在社交平台更新了她的病况，她坦言化疗的副作用极大，除了出现严重的脱发情况外，医生更告知其身体各项指数「好差」，心跳甚至出现原因不明的飙升，高达每分钟140次。面对急转直下的身体状况，她不禁悲观地写下：「听到好似自己下一秒就会88（拜拜），生命就系咁，冇人知下一秒咩事。」到了本月17日，她再度发文透露，医生评估其身体状况已经差到不再适合继续接受化疗，意味著往后的日子将转以纾缓治疗为主。面对生死边缘，施可莹展现了大爱精神，她表示希望能继续做一个有用的人，因此已经申请登记成为「大体老师」，期望他日遗爱人间。

施可莹抗癌花费用尽积蓄

尽管病情严峻且被逼停止化疗，施可莹在早前的贴文依然坚强地表示：「我未放弃㗎！」这份求生意志感动了无数网民。不少热心网民纷纷在留言区为她出谋献策，甚至介绍相熟或著名的私家医生给她，希望她能考虑寻求其他的医治方案。面对网民的关怀与热心建议，施可莹却道出了一个现实且残酷的困境，她坦言这一切最终都是「钱嘅问题」，网民纷纷为她集气，祝她能大步槛过。

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