林迪安女儿林沚羿性感泳照大放送 穿比坚尼晒骄人上围 不随父闯国际影坛 加入TVB发展

曾为荷里活电影《22世纪杀人网络》及《蜘蛛侠2》担任武术指导的林迪安，其 26 岁「最强星二代」女儿林沚羿（Venus）近年在影视圈崭露头角，于《飞常日志》、《新闻女王2》和《卧底娇娃》等剧集的演出大受好评。入行 5 年的林沚羿日前趁空档与好友同游峇里岛，并罕有在IG晒大解放照片，公开一系列超惹火比坚尼泳照，展现极致火辣身材，瞬间成为网民热搜焦点。

林沚羿罕有性感大解放

林沚羿的峇里之旅彻底大解放，见到她在IG分享的照片及影片，换上多套泳装，尽晒骄人身材。其中一张照片见到林沚羿穿上淡紫色比坚尼，在泳池边摆出妩媚姿势，丰满的上围和纤腰，配上身后的海天一色美景，画面极度吸睛。

而林沚羿的另一套黑色比坚尼，在充满东南亚风情的梯田泳池中，显出皮肤白皙，散发出健康性感魅力。林沚羿除分享火辣泳照外，也见到她与友人在旅途中的点滴，林沚羿不仅在岛上四处游览，欣赏壮丽的自然风光，更品尝地道的印尼美食，令此行非常写意和充实。

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林沚羿性感照引网民激赞

林沚羿的性感照片曝光后，不少网民留言激赞：「细路女唔准得咁性感㗎吓」、「Venus终于都出大招」。有网民建议：「下一辑自然系女子旅行应该要预埋你啰」、「Venus一出招！Maggie、辉哥自然系女子旅行团全员都要让路」，更有网民搞笑问：「在峇里有没有遇上帅哥？」可见林沚羿的魅力没法挡。

林沚羿曾演出《蜘蛛侠2》

林沚羿作为著名武术指导林迪安的女儿，从2、3岁起已学唱歌，其后被《蜘蛛侠2》导演Sam Raimi睇中，演出被「蜘蛛侠」拯救的女童。林沚羿不同于大部分的「星二代」，入行以来甚少与爸爸合作。她曾在2020年参加选秀节目《声梦传奇》，最终在14强止步，并加入TVB成为22位J2ers之一，之后签约星梦娱乐旗下厂牌「爱爆音乐」，向乐坛发展。

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