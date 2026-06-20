余德丞深夜遇警方路障友人涉酒驾被捕 几小时后IG出PO留4字藏玄机？

近年以自由身工作的36岁余德丞（Dickson）今日（20日）凌晨卷入一宗酒驾风波，其38岁梁姓男友人在驾驶中港牌私家车接载他途中，在铜锣湾遇上警方路障，因未能通过酒精呼气测试，涉嫌「酒后驾驶」被捕。余德丞虽未有驾车，但人在现场，事隔数小时，余德丞于今早更新IG限时动态，似乎心情未受影响。

余德丞睇世界杯

余德丞今日凌晨陪伴友人经历一夜风波后，今早在IG限时动态上载一张相片，相中见到一杯黑咖啡，并写上「Good Morning」及「Get ready for ⚽」，配上一个足球员的动态贴图及一个「#唔系也马」的标签，看来是准备观看今早的「巴西 VS 海地」世界杯赛事。从帖文可见，余德丞估计精神不错，似乎未有被凌晨的事件影响心情。

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据指，涉事司机出席在四季酒店的婚宴后，正接载余德丞去跑马地，期间遇上港岛总区交通部在铜锣湾霎东街一带进行反酒驾行动。余德丞的友人驾驶私家车驶近期间，因行车不稳且企图回避路障，遭警员截停调查。警员发现司机身上有酒气，经两度进行酒精呼气测试后，录得73微克酒精含量，远超法定标准22微克逾三倍，随即将其拘捕。余德丞的朋友被带走调查后，曾在原地逗留等候另一朋友到场协助，其后步行离开。

余德丞热爱足球

余德丞曾是运动健将，早在中学时已入选香港游泳代表队，其后从体育界跨足娱乐圈，担任主持及体育评述员工作。余德丞于2022年离巢TVB后，转型做KOL及以自由身接工作。余德丞足球狂热份子，热爱观看足球赛事外，更喜爱踢足球，但在2018年余德丞曾在踢波时身体不适，一度出现抽搐，甚至陷入昏迷，送到医院抢救在ICU留医，经检查后发现余德丞休克原因，由心律不正引起。

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