任贤齐夫妇掷近7000万买浅水湾豪宅庆祝60岁 传身家达5亿多地置业版图曝光

台湾男星任贤齐（小齐）入行逾30年，一直作影视歌三栖发展，吸金力超强。下周二（23日）「登六」的任贤齐，近日传出与太太陈则妤（Tina）豪掷6,880万元，购入位于浅水湾的豪宅，似乎是作为60岁的生日礼物。

任贤齐单位造价逆市创佳绩

近日有市场消息传出，任贤齐夫妇以公司名义购入浅水湾豪宅BELGRAVIA，一个低层四房连车位的单位，实呎高达约3.1万元。据悉，任贤齐今次买入的豪宅低层B室，实用面积达2,197平方呎，采四房双套间隔，空间极度宽敞。

任贤齐新居多猛人邻居

BELGRAVIA位于浅水湾南湾道57号，虽然早于1989年入伙，全幢仅提供50个单位，但由于私隐度极高，且坐拥开扬景观，一直深受城中富豪及名人追捧。据了解，内地影帝陈道明相关人士，以及老牌发展商裕泰兴家族成员均是该屋苑的业主。

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任贤齐多年来活跃于演艺圈，近年参演票房突破1亿港元的电影《九龙城寨之围城》外，又有话题作《风林火山》，其《齐迹2026》界巡回演唱会已在今年展开，最近正在内地巡演。有传任贤齐的身家高达5.43亿港元，是圈中实力雄厚的隐形富豪。

任贤齐钟情买砖头

任贤齐对香港置业一向情有独钟，更是投资高手，在多地拥有房产，早在1996年曾买入何文田豪宅区地皮，一买一卖便赚逾2,000万港元，2010年已跟太太斥资约890万元，购入黄竹坑商厦南汇广场A座3个单位。在上海、长沙置业的任贤齐，去年曾传出豪气扫青岛「一整条街」的房产，最终被其经理人否认。

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